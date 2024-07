Tari 2024, a Napoli la tassa sui rifiuti aumenta ma la pagheranno i turisti

Il Consiglio comunale di Napoli ha approvato oggi due delibere relative alla tariffa per i rifiuti urbani, la 276 e la 278. La prima riguarda la presa d’atto del Piano Economico Finanziario per l’aggiornamento tariffario biennale 2024-2025, dei gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani ai fini della determinazione della tariffa Tari, ed è stata illustrata dall’assessore Vincenzo Santagada. Santagada ha spiegato che l’aumento dei costi della raccolta e dello smaltimento è stato coperto con una quota di incassi della tassa di soggiorno per evitare aumenti della tariffa per i cittadini. Ha poi ricordato l’importanza di assicurare più risorse ad Asìa e ha ribadito l’impegno dell’amministrazione nella riorganizzazione ed efficientemento aziendale, in particolare attraverso un processo di digitalizzazione. Nel dibattito successivo sono intervenuti diversi consiglieri.

Sergio D’Angelo (Napoli Solidale Europa Verde Difendi la Città) ha invocato un processo di rafforzamento della governance e la ricostruzione aziendale, ricordando l’importanza dell’attenzione ai costi e al rapporto con le entrate per evitare che all’azienda vengano comminate sanzioni dall’Arera, così come per Nino Simeone (Misto) è urgente procedere con la riorganizzazione della governance di Asìa.

Rimangono grossi problemi nella gestione dei rifiuti, ha evidenziato Salvatore Guangi (FI), che ha auspicato l'estensione della raccolta indifferenziata nella Municipalità 8. Anche per Pasquale Esposito (Pd) ci sono diversi aspetti migliorabili: la migliore definizione delle competenze tra Napoli Servizi e Asìa, maggiore spazzamento nei quartieri periferici, la riorganizzazione della raccolta differenziata, controlli più efficaci da parte degli ispettori Asìa, specie sul confine esterno del Comune dove più frequenti sono gli sversamenti abusivi. E ancora, Walter Savarese D'Atri (Manfredi Sindaco) ha invitato a fare chiarezza: l'aumento della tariffa Tari è legato alle difficoltà nello smaltimento. Ha per questo proposto di estendere il "porta a porta" ed eliminare le campane, dove troppo spesso vengono sversati rifiuti non differenziati.

La seconda delibera, la 278, è relativa all'approvazione delle tariffe Tari 2024. Non sarà aumentata la tariffa per quest'anno, ha confermato Baretta, grazie all'impiego dei fondi derivanti dalla tassa di soggiorno, e "ci sarà anche la distribuzione del bonus per le famiglie". Tariffe elevate e servizio scadente in tante parti della città, questi i problemi per Salvatore Guangi (FI), che ha espresso perplessità rispetto alla scelta di utilizzare le risorse della tassa di soggiorno per non aumentare la Tari. Necessaria maggiore trasparenza poi nella gestione della riscossione da parte di Municipia, il cui operato è già oggetto di una serie di ricorsi giudiziari.

Dopo l'approvazione, e la richiesta della verifica del numero legale del consigliere Guangi, constatata la presenza di 19 consiglieri, la seduta si è chiusa. I lavori riprenderanno domani alle ore 10, in seconda convocazione.