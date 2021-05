Alessandra Clemente, a sua madre intitolata una strada in Puglia: "Mi commuove"

"Un gesto molto bello. Mi commuove.Ringrazio a nome di mio padre Lorenzo, mio fratello Francesco e mio il Vice Sindaco di Maruggio, Giovanni Maiorano e tutta la comunità di Maruggio per questa dedica così inaspettata quanto cara. Ad Annalisa. A Silvia. Maruggio, Taranto, Puglia".

Così sui social l'assessore del Comune di Napoli Alessandra Clemente parla dell'omaggio a due vittime innocenti di camorra, sua madre Silvia Ruotolo e Annalisa Durante, fatto da comune di Maruggio in provincia di Taranto: due strade a loro nome.



"La rabbia si stempera nella speranza. Da un lato le spaccherei quelle targhe perché questo mi resta della mia mamma? Un pannello stradale freddo rigido e lontano? Lei era tutt’altro. Era viva, calda, morbida e vicina. Ma vivo, caldo, morbido e vicino come la forza di un abbraccio è questo gesto e questo mi volge verso la speranza che lei non è morta invano ma alimenta l’amore, l’impegno ed il bene che in vita le hanno tolto, in altri. Attraverso pensieri, azioni, scelte. In me è così. Lei è più forte di loro! Continua a vivere mentre loro vivi, sono morti dentro. E noi anche, vivi portiamo la testimonianza della vita nel senso più vero e profondo ovvero impegnarsi contro le ingiustizie e ogni forma di violenza. Siamo felici quando siamo amati e amiamo", conclude Alessandra Clemente.

