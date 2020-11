Striscia la Notizia, Tapiro d'Oro a de Magistris: "Io rispondo alle domande, De Luca fa i monologhi su Facebook"

Striscia la Notizia ha consegnato il Tapiro d'Oro a Luigi de Magistris, dopo le dichiarazioni del Governatore della Campania Vincenzo De Luca nel corso della consueta diretta social del venerdì pomeriggio.

Intercettato dall'inviato del tg satirico in onda su Canale 5, Valerio Staffelli, il sindaco di Napoli ha così commentato le parole del presidente della Regione: "Non so se si riferiva a me. In ogni caso, c’è poco da dire a chi mi chiama imbecille, scemo del villaggio, sedicente sindaco o dice che dovrei essere affidato ai servizi sociali. Io mi sottopongo alle domande, anche a quelle scomode, lui invece fa i monologhi da solo, su Facebook, e non risponde alle domande. Nonostante tutto, se in questi giorni è disposto ad incontrarmi io ci sono".