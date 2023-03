Tangenziale di Napoli informa che, per consentire attività di ispezione del sottopasso "Via Cinta", dalle 00:00 alle 6:00 di martedì 14 marzo, sarà chiuso lo svincolo esterno di uscita di Fuorigrotta, verso "Napoli Centro/Stadio". In alternativa si consiglia di percorrere la rampa di uscita verso "Soccavo".