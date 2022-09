Tangenziale di Napoli, tutte le chiusure notturne dal 5 al 9 settembre

Tangenziale di Napoli comunica che, per consentire lavori di adeguamento della galleria "Vomero est", sarà necessario chiudere il tratto compreso tra Camaldoli e Arenella, verso Capodichino/autostrade, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:



-nelle due notti di lunedì 5 e martedì 6 settembre, con orario 23:00-6:00;

-dalle 00:00 alle 6:00 di giovedì 8 settembre;

-nelle due notti di giovedì 8 e venerdì 9 settembre, con orario 23:00-6:00.



In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Camaldoli, percorrere la viabilità ordinaria: Via Gabriele Jannelli, Via Simone Martini, Via Arenella, Via Giotto, Piazza Medaglie D'Oro, Via Giuseppe Orsi, Via Giacinto Gigante, Via Marino e Cotronei e rientrare sulla Tangenziale alla stazione di Arenella.

Per consentire attività di adeguamento e miglioramento della galleria "Solfatara", inoltre, nelle due notti consecutive di lunedì 5 e martedì 6 settembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Agnano e Cuma, verso Pozzuoli. Nelle suddette notti sarà contestualmente chiusa anche l'area di servizio "Antica Campana ovest" situata all'interno del tratto.

In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Agnano, percorrere la viabilità ordinaria: Via Agnano agli Astroni, Via Beccadelli, Via San Gennaro Agnano, Via Variante Solfatara, Via Adriano Olivetti, Via Domitiana e si consiglia l'ingresso sulla Tangenziale allo svincolo Variante 7/IV Domitiana.

Infine, per consentire interventi alle barriere di sicurezza, nelle cinque notti di lunedì 5, martedì 6, mercoledì 7, giovedì 8 e venerdì 9 settembre, con orario 23:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Corso Malta, in entrata verso Pozzuoli. In alternativa, si consiglia di entrare allo svincolo di Capodichino Aeroporto.