Nuove chiusure della Tangenziale di Napoli: tutte le alternative

Tangenziale di Napoli informa che, nell'ambito dei lavori dell'impalcato del viadotto "Vomero", sarà chiusa la rampa esterna di uscita di Vomero "Via Cilea", dalle 6:00 di mercoledì 29 alle 6:00 di giovedì 30 novembre, in modalità continuativa. Sarà regolarmente percorribile la rampa di uscita "Via Caldieri", con percorso alternativo: via Pietro Mascagni, via Francesco Paolo Tosti e via Cilea.

Sempre per lavori, dalle 23:00 di mercoledì 29 alle 6:00 di giovedì 30 novembre, sarà chiusa la stazione di Corso Malta, in uscita per chi proviene da Capodichino/autostrade e da Pozzuoli. In alternativa si consiglia di uscire a Doganella.

Spostandosi sull'autostrada A16 Napoli-Canosa, per lavori di riqualifica dei pali luce, nella notte tra mercoledì 29 e giovedì 30 novembre, sarà chiusa la stazione di Pomigliano. Dalle 22:00 di mercoledì 29 alle 2:00 di giovedì 30 novembre, sarà chiusa in entrata verso Canosa/A14 Bologna-Taranto e in uscita per chi proviene da Napoli. In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni/svincoli: in entrata verso Canosa/A14: Nola, sulla A30 Caserta-Salerno; in uscita per chi proviene da Napoli: Acerra Afragola, sulla A1 Milano-Napoli.

Dalle 2:00 alle 6:00 di giovedì 30 novembre, sarà chiusa in entrata verso Napoli e in uscita per chi proviene da Canosa/A14 Bologna-Taranto. In alternativa si consiglia: in entrata verso Napoli, utilizzare la SS162 Dir; in uscita per chi proviene da Canosa/A14: Nola, sulla A30 Caserta-Salerno.