Tangenziale di Napoli, chiusure notturne del tratto Fuorigrotta-Camaldoli: giorni ed orari

Tangenziale di Napoli informa che, per consentire attività di miglioramento strutturale del viadotto "Arena Sant'Antonio", nelle tre notti di martedì 27, mercoledì 28 e giovedì 29 dicembre, con orario 23:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Fuorigrotta e Camaldoli, verso Capodichino/autostrade.

In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Fuorigrotta, si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria: via Vicinale Capua Cintia, raccordo di Soccavo, via Guido De Ruggiero, via Adolfo Amodeo, via Pigna, via Gabriele Jannelli, per rientrare sulla Tangenziale alla stazione di Camaldoli.