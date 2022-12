Tangenziale di Napoli: in programma nuove chiusure per lavori

Dalla sera di lunedì 12 dicembre Napoli, 9 dicembre 2022 - Tangenziale di Napoli informa che, per consentire attività di adeguamento e miglioramento del viadotto "Sant'Antonio", sarà chiusa la stazione di Vomero, in uscita per chi proviene da Pozzuoli, nei seguenti giorni e orari:

-nelle cinque notti di lunedì 12, martedì 13, mercoledì 14, giovedì 15 e venerdì 16 dicembre, con orario 23:00-6:00; -dalle 00:00 alle 6:00 di lunedì 19 dicembre. In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Camaldoli.