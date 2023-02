Tangenziale, nuove chiusure in arrivo

Nuovi disagi in vista per gli automobilisti di Napoli. In queste settimane si sono spesso trovati imbottigliati in code improvvise dovute a restringimenti della carreggiata, oppure costretti ad allungare il percorso per la chiusura di alcune uscite. La società comunica che il giorno 8 febbraio, da mezzanotte alle 6 di mattina resterà chiusa l'uscita Doganella per chi proviene da Pozzuoli. In alternativa, si consiglia di uscire a Capodichino Aeroporto. Il motivo è da ricondurre ad attività di ispezione. In questi mesi, Tangenziale è impegnata in un'importante opera di manutenzione.