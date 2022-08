Tangenziale di Napoli informa che, per consentire attività di ispezione del viadotto "San Gennaro", dalle 23:00 di lunedì 8 alle 6:00 di martedì 9 agosto, sarà completamente chiusa la stazione di Capodimonte, in entrata e in uscita.

In alternativa – spiega Tangenziale di Napoli – "si consiglia di utilizzare la stazione di Zona Ospedaliera o di Corso Malta".