Tamponi antigenici gratis per oltre 3500 studenti nel napoletano: l'iniziativa

Tamponi antigenici gratuiti per oltre 3500 studenti di ogni ordine e grado. Partirà venerdì 14 gennaio la quattro giorni dedicata allo screening per gli studenti del territorio comunale di Poggiomarino. L'iniziativa è stata fortemente voluta dall'assessorato alla Scuola ed alle Politiche Sanitarie della giunta comunale Falanga. Ad eseguire i test sarà il personale della Misericordia locale presso l'Area Mercato in via XXIV Maggio.

"Si è lavorato in tempi strettissimi per offrire ai nostri ragazzi la possibilità di sottoporsi ai test gratuitamente. Perchè si possa studiare a scuola nella piena sicurezza possibile", afferma l'assessora al ramo Maria Carillo, che ringrazia la consigliera Maria Vastola e la squadra tutta per il lavoro fatto.

Il sindaco Falanga: "Atto doveroso"

"È un atto doveroso verso quella fetta di popolazione a cui abbiamo chiesto tanta pazienza dall'inizio della battaglia contro il virus. I giovani stanno facendo la loro parte con grande senso di responsabilità e siamo certi saranno numerosi e si sottoporranno ai test con la stessa maturità con cui hanno cambiato le loro vite, i modi di vivere la spensieratezza e la gioventù. Noi amministratori abbiamo il dovere morale di essere sempre al loro fianco". Questa la considerazione del sindaco di Poggiomarino, Maurizio Falanga.