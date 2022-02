Tamponi gratis a scuola per studenti e genitori: l'iniziativa nel Napoletano

Tamponi gratis per studenti e genitori nelle scuole di Pompei. Ad annunciarlo è il sindaco Carmine Lo Sapio. Questo il post del primo cittadino: "Tamponi Gratis nelle scuole elementari e medie: l’Amministrazione Comunale include nello screening anche genitori e accompagnatori. Il protocollo anti Covid-19, avviato dall’Amministrazione Comunale e rivolto alla platea scolastica elementare e di I grado, dal 23 Febbraio si estenderà anche ai genitori e a chi accompagna i bambini e i ragazzi a scuola.

Il monitoraggio quotidiano, voluto dal Sindaco Carmine Lo Sapio, rappresenta un efficace strumento per individuare, con celerità, il pericolo di positivi asintomatici che, per i virologi, rappresentano potenziali focolai. L'alta professionalità del personale sanitario garantirà la massima assistenza agli alunni, in modo particolare ai più piccoli, così da creare un clima di serenità e senza traumi".