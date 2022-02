Mappatura di positivi asintomatici nelle scuole con tamponi gratis: l'iniziativa nel napoletano

Con il diffondersi della variante Omicron, caratterizzata da una peculiare contagiosità, l’amministrazione comunale di Pompei ha inteso attuare ogni strategia possibile per il contenimento del diffondersi del Covid-19. Tra le strategie poste in essere, su richiesta del sindaco Carmine Lo Sapio, c’è quella di sottoporre a tampone anti Sars-Cov2 tutta la platea scolastica frequentante la scuola elementare e la scuola secondaria di I grado.

"Lo scopo di tale iniziativa - si legge in una nota del comune vesuviano - è quella di assicurare a tutti gli alunni, e relative famiglie, un ambiente sicuro. Il monitoraggio quotidiano, voluto dal primo cittadino, rappresenta un efficace strumento per individuare, con celerità, il pericolo di positivi asintomatici che, per i virologi, rappresentano potenziali focolai".

“E’ un dovere di ogni sindaco assicurare agli alunni e alle relative famiglie, un ambiente scolastico sicuro”, afferma il sindaco Lo Sapio.

Il monitoraggio quotidiano attraverso tamponi gratuiti partirà venerdì 18 febbraio con il camper sanitario che farà tappa al plesso Fontanelle (ore 7.45-9.00/ ore 13.00-14.00). "L'alta professionalità del personale sanitario garantirà la massima assistenza agli alunni, in modo particolare ai più piccoli, così da creare un clima di serenità e senza traumi", assicura il comune di Pompei.