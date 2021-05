Tamponi Covid gratis: appuntamento all'ex Lido Pola

L'iniziativa del 15 maggio per festeggiare gli 8 anni dalla "liberazione dell'ex Lido Pola". Necessaria la prenotazione via WhatsApp

L'appuntamento è per sabato 15 maggio. All'ex Lido Pola, a Bagnoli, ci sarà un'iniziativa che permetterà ai partecipanti di sottoporsi gratuitamente al tampone antigenico per il Covid-19.

In via Nisida 24, i test rapidi si effettueranno dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.

Si tratta di un'iniziativa volta a festeggiare gli 8 anni dalla "liberazione dell'ex Lido Pola". Necessaria la prenotazione via WhatsApp.