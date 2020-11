Arrivano a Scampia i "tamponi solidali" e i "tamponi sospesi"

E' alla Parrocchia della resurrezione di nostro Signore Gesù Cristo, in piazza della Libertà a Scampia, la seconda tappa dell'iniziativa "Il Tampone Solidale e il Tampone Sospeso", partita dal cuore di Napoli.

Dopo i tamponi sospesi, cioè gratuiti, effettuati mercoledì e giovedì, da oggi partono i tamponi solidali, al costo ribassato di 15 euro, grazie alla collaborazione e agli sforzi delle farmacie che aderiscono all'iniziativa. L'obiettivo, a brevissima scadenza, è quello di portare il costo dei tamponi a 10 euro. Tantissimi i volontari che si stanno adoperando per supportare l'iniziativa promossa dall'associazione Sa.Di.Sa. - Sanità, Diritti, Salute, in collaborazione con L'Arcidiocesi di Napoli VII decanato don Francesco Minervino decano, con la Farmacia del dott. Ersilio Mele, il presidente dell'Ottava Municipalità Apostolos Paipais, e ill contributo delll'azienda Legumi Select della famiglia Aliberti che ha donato 500 tamponi sospesi.

“Siamo felici - spiegano Giada Filippetti e Angelo Melone, rispettivamente vicepresidente e presidente dell'Associazione Sa.di.sa - di registrare la prima donazione che ci arriva dall'imprenditoria campana. Abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti, perché le richieste che ci stanno arrivando sono davvero tante. Stiamo lavorando affinché non solo sia possibile testare la cittadinanza che non riesce ad accedere ai servizi offerti dal SSN e che non può permettersi di pagare il costo di un tampone in un centro privato, ma anche di aiutare quanti hanno attraversato la malattia a effettuare, in maniera gratuita o comunque a un prezzo solidale, un check up per verificare gli eventuali danni provocati dal passaggio del virus SarsCov2. Il tutto sarà possibile grazie ai medici che fanno parte della nostra associazione”.

I test vengono effettuati dalle 8.30 alle 12.00, su appuntamento (379 2151320 oppure 081 5437275) all’interno della Parrocchia della resurrezione di nostro Signore Gesù Cristo