Accuse di riciclaggio, l'avvocato di 'Batman' Taglialatela respinge le accuse

"In relazione ai fatti oggetto della perquisizione a seguito di decreto della Procura di Firenze cui risulta indagato il signor Pino Taglialatela, si precisa che, dalla lettura degli atti messi a disposizione, la posizione dello stesso risulta estranea alle attività, oggetto di indagine, a carico di Alessandro Bigi". È quanto precisa in una nota l'avvocato Gennaro Tortora, difensore di Pino Taglialatela, ex portiere del Napoli e dirigente dell'Ischia Calcio, coinvolto in un'inchiesta della Dda di Firenze nella quale risulta indagato anche il presidente dell'Ischia Calcio, Alessandro Bigi. "Appare evidente che i rapporti tra Taglialatela e Bigi si fondassero esclusivamente su attività sportive dell'Ischia Calcio. Pertanto - sottolinea il legale - l’indagato tiene ad esprimere la sua tranquillità in ordine allo sviluppo della vicenda giudiziaria, in relazione alla quale si è già reso disponibile per ulteriori chiarimenti, con il più ampio spirito di collaborazione".

L'indagine e le accuse a "Batman" Taglialatela

Un cittadino italiano e uno albanese sono indagati dalla Dda, Direzione distrettuale antimafia, della procura di Firenze, nell'ambito di un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti tributari, all'appropriazione indebita e all'autoriciclaggio, come riporta FirenzeToday.it. I due uomini sono ritenuti i promotori e gli organizzatori del sodalizio, dal 2012 sarebbero riusciti ad acquisire e/ o affittare 31 attività ristorative, ubicate principalmente nel centro storico di Firenze, due alberghi, ma anche attività di noleggio auto, una "attività di produzione di birra" (un birrificio), per un totale di investimenti pari ad oltre 13 milioni di euro. I proventi illeciti accumulati sarebbero stati reinvestiti (oltre che aprire nuove attività) anche in beni di lusso e nell'acquisizione di quote di una società di calcio dilettantistica campana, l'Ischia Calcio.

Su delega della procura, questa mattina i finanzieri del comando provinciale della guardia di finanza di Firenze, con il supporto dello Scico, del comando provinciale di Napoli e delle unità cinofile dei gruppi di Bologna, Rimini e Firenze, hanno eseguito 23 perquisizioni personali, domiciliari e locali nelle province di Firenze, Livorno e Napoli. L'ex portiere azzurro Pino Taglialatela sarebbe accusato per l'impiego di denaro di provenienza illecita ed emissione di fatture false per operazioni inesistenti, ma in relazione alla perquisizione, avvenuta ieri mattina la posizione del calciatore risulta estranea alle attività oggetto di indagine.