Svincolo dell'asse mediano chiuso da un mese: sono partiti i lavori

Da questa mattina sono iniziati i lavori per la riapertura dello svincolo dell’asse perimetrale di Via Giovanni Antonio Campano che ormai da quasi un mese sta creando non pochi disagi alla circolazione. A darne notizia è il consigliere municipale Pasquale Di Guida.

"Un grazie va al lavoro in sinergia fatto tra commissione municipale, ufficio tecnico del comune di napoli e della Municipalità 8, la polizia municipale, Asia Napoli e Napoli Servizi. Salvo ulteriori imprevisti per domani lo svincolo dovrebbe riaprire. Ci scusiamo per il grande disagio. Non molliamo mai!", ha scritto Di Guida sui social.