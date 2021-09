Torna la supplica alla Madonna di Pompei: ecco come seguirla in tv

Domenica 3 ottobre sarà celebrata la Supplica. Il rito solenne, che avrà inizio alle 10.40 con la santa Messa, sarà presieduto dall’Arcivescovo di Napoli, Mons. Domenico Battaglia. Al termine della celebrazione, alle 12 in punto, come da tradizione, sarà recitata la preghiera nata dal cuore del Beato Bartolo Longo nel 1883. Seguirà l’evento, in diretta televisiva, Tv2000 e l’emittente campana Canale 21, da sempre presente agli appuntamenti più importanti del Santuario di Pompei. La santa Messa e la Supplica saranno celebrate sul Sagrato della Basilica.