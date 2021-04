Supplica alla Madonna di Pompei, quest'anno si partecipa su prenotazione

Per seguire "in presenza" l'appuntamento del prossimo 8 maggio è possibile chiamare all'Ufficio Rettorato

Si avvicina l'8 maggio, giorno della tradizionale supplica alla Madonna del Rosario che si svolge a Pompei.

Quest'anno - causa le restrizioni per l'emergenza Coronavirus - le celebrazioni potranno essere seguite "in presenza", ma soltanto da un numero ridotto di fedeli. Per partecipare sarà necessario prenotarsi all'Ufficio Rettorato, telefonando ai numeri 0818507000 e 0818577379.

Il rito solenne avrà inizio alle ore 10.40 con la santa Messa, e si svolgerà sul sagrato della Basilica. La limitazione del numero dei presenti è volta a garantire il distanziamento la sicurezza anti-Covid.

Intanto il 6 maggio, anniversario della Dedicazione della Basilica, si rinnoverà l'appuntamento con la tradizionale discesa del Quadro e la recita del Rosario alle 18, e la santa Messa alle 19. A presiedere la santa Messa e la Supplica sarà il cardinale Marcello Semeraro, arcivescovo-vescovo emerito di Albano, Prefetto della Congregazione per le Cause dei Santi.