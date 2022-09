Santurario di Pompei, domenica la supplica alla Vergine del Rosario

Sarà il Cardinale Lazzaro You Heung-sik, Prefetto del Dicastero per il clero, a presiedere la Supplica alla Vergine del Rosario di Pompei domenica 2 ottobre.

Il rito, trasmesso in diretta da Tv2000 e Canale 21, inizierà alle 10.30 con la messa. Alle 12.00 sarà recitata la preghiera composta da Bartolo Longo nel 1883.

Sabato 1° ottobre, inoltre, inizierà il Cammino Giubilare Longhiano, evento organizzato in occasione del 150° anniversario dell’arrivo del Beato Bartolo Longo a Pompei. L'anno giubilare avrà inizio il 1° ottobre 2022 e terminerà il 31 ottobre 2023.

"Nel mese di ottobre 1872 – ricorda Monsignor Tommaso Caputo, Arcivescovo di Pompei – il Beato Bartolo Longo, fondatore del Santuario, delle Opere di carità e della stessa nuova città di Pompei, arrivò per la prima volta in località Arpaia, nell’allora valle desolata. Vi giunse per amministrare i beni della Contessa Marianna Farnararo, vedova De Fusco, che diventerà non solo la sua consorte, ma anche la cofondatrice del Santuario. Possiamo dire che quel giorno, per questa terra, cambiò ogni cosa".