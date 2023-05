Pompei, grande attesa per la supplica alla Madonna del Rosario: fedeli in arrivo da tutto il mondo

Grande attesa a Pompei per la tradizionale supplica alla Madonna del Rosario. Sono tantissimi i fedeli attesi da ogni parte d’Italia e del mondo. Molti affronteranno il cammino a piedi verso il santuario per partecipare all'evento.

La santa Messa, alle ore 10.30, e la supplica, alle 12, saranno presiedute dal Cardinale Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Parteciperanno al rito solenne i vescovi della Conferenza Episcopale Campana.

Anche Papa Francesco, al termine della preghiera del Regina Coeli di domenica, aveva dedicato un pensiero alla supplica: "Domani, a Pompei, sarà elevata la tradizionale supplica alla Madonna del Rosario, in quel santuario che il beato Bartolo Longo volle dedicare alla pace. In questo mese di maggio preghiamo il Rosario chiedendo alla Vergine Santa il dono della pace, in particolare per la martoriata Ucraina. Possano i responsabili delle nazioni ascoltare il desiderio della gente che soffre e vuole la pace".