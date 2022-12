Presenti quasi 500 persone per assistere alla discesa dei supereroi acrobatici dal tetto dell'Aias di Afragola, evento organizzato dall'associazione La Battaglia di Andrea. "É stata una grande emozione - dichiara Asia Maraucci, presidente de La Battaglia di Andrea - ci aspettavamo sicuramente una grande affluenza, ma non immaginavamo di sfondare il muro delle 500 presenze. Ringraziamo l'associazione SEA (SuperEroiAcrobatici) - prosegue - per averci dato la possibilità di portare i supereroi, già insieme a loro stiamo pensando di ripeterci di quí a breve. Abbiamo pensato anche ai più grandi, ai genitori eroi, infatti é arrivata anche KITT, l'automobile della serie Supercar, molto amata negli anni '80. Il nostro obiettivo è stato raggiunto - conclude - abbiamo regalato un evento ai bambini disabili direttamente nel centro dove ogni giorno devono fare le loro terapie quotidiane, sperando che questo sia d'insegnamento per chi di integrazione parla solamente".

Alla manifestazione presente il sindaco di Afragola Antonio Pannone, i consiglieri Antonio Iazzetta, Giuseppe Migliore e Chiara Nespoli, oltre agli assessori Mauro Di Palo e Aniello Silvestro, molto gradita tra l'altro la presenza di Giuseppe Cirillo, sindaco di Cardito e vice sindaco della Città Metropolitana di Napoli. Presente anche il comandante f.f. della Polizia Municipale di Afragola Ciro Balsamo.