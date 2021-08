Superenalotto, festa a Gragnano: la vincita

Nessun ‘6’ nell’appuntamento con il Superenalotto di sabato, ma realizzati sei ‘5’ da 33.610,45 euro ciascuno e tre “4 Stella” da 56.874,00 euro. Le vincite con i punti '4 Stella' sono state realizzate a: Alessandria (AL) presso il punto vendita Edicola situato in via San Giovanni Bosco c/o c c Panorama snc tramite schedina 2 pannelli; Maniago (PN) presso il punto vendita American Bar situato in via Umberto I^ 23 tramite quick pick multistella; Gragnano (NA) presso il punto vendita Bar di Nocera situato in via Castellammare 113 tramite schedina 2 pannelli. Il jackpot - riporta l'Agenzia Agimeg - è a quota 62,9 milioni di euro, dietro ai 71 milioni dell’Euromillions e ai 72 milioni di euro dell’Eurojackpot. Negli Usa invece occhi puntati su Mega Millions e Powerball, che mettono sul piatto rispettivamente 179 e 211 milioni di dollari.