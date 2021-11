SuperEnalotto, jackpot da oltre 100 milioni di euro sfiorato nel napoletano

Si nasconde ancora il "6" nell'estrazione del SuperEnalotto di sabato 30 ottobre, con il Jackpot che arriva a 103,3 milioni di euro in palio per il prossimo concorso di martedì 2 novembre.

È festa, però, in provincia di Napoli per il fortunato che ha centrato un punto "5" da 76.805 euro. La giocata vincente è stata convalidata a Sant'Antimo, presso il punto vendita Sisal Bar Nigro situato in via Appia Km 20, 500 3.

La combinazione vincente è stata 20, 31, 41, 43, 48, 79, Jolly 26, SuperStar 46.