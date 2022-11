SuperEnalotto, jackpot vertiginoso da 300 milioni: cosa comprare con una cifra simile

È diventata letteralmente folle la cifra che vincerà chi riuscirà ad indovinare il jackpot al Superenalotto. Un obiettivo reale per i tantissimi napoletani con la cultura del gioco, che si stanno sbizzarrendo nelle ultime settimane alla ricerca del "6" vincente.

La cifra per il vincitore sta infatti per toccare la mirabolante soglia dei 300 milioni. L’attesa ifatti dura da un anno e mezzo, da quel 22 maggio 2021 in cui nelle Marche un fortunato vinse ben 156 milioni di euro.

La cifra adesso è più alta però, anzi è la più alta di sempre in Italia e non solo. I 6 numeri estratti consentirebbero infatti di battere il record di 209 milioni vinti a Lodi il 13 agosto 2019.

Cosa comprare con 300 milioni di euro

L'agenzia di stampa Agimeg si è divertita nel fantasticare su cosa è possibile acquistare con una vincita astronomica di questo tipo.

Una volta riscossa la vincita, il nuovo multimilionario potrà sbizzarrirsi in effetti. Potrà togliersi lo sfizio di comprare ad esempio un’isola: quella di Rangyai in Thailandia costa 160 milioni di euro. E per raggiungere lo splendido atollo, perché non dotarsi di un jet privato? I più lussuosi arrivano a costare anche 40 milioni di euro. Una vola arrivati sull’isola, ci starebbe anche un giretto in barca, o meglio su uno yatch: con 30 milioni di euro si può salpare su Rebeca, la mega-barca di Abramovich. Magari sorseggiando champagne, ma non uno qualsiasi: il Dom Perignon Rosè Vintage costa 50.000 euro a bottiglia, acquistandone mille ci si può assicurare una bottiglia a settimana per circa 15 anni al modico costo di 50 milioni di euro. Se poi si vuole accompagnare a del caviale, ovviamente non può mancare quello albino da 200 mila euro al chilo. Una volta stanchi dell’isola, perché non fare un giretto nello spazio? Salire sull’astronave Virgin Galactic costa solo 400.000 euro, roba da farci qualche week end ogni tanto.

Con 300 milioni è anche possibile arredare casa, ovviamente, magari la Villa Des Cedres in Costa Azzurra (200 milioni di euro) con un bel quadro sopra al caminetto: non il Salvator Mundi di Leonardo, valutato 450 milioni, ma perché no un Picasso da 180 milioni come Les Femmes d’Alger o un Warhol da 250 come Orange Marilyn. Infine, per festeggiare la vincita, perché non organizzare un party privato a Disneyland Parigi? Costa solo 15 milioni, per amici e parenti questo e altro.