SuperEnalotto compie 25 anni: Campania la regione più fortunata

Risale al 3 dicembre di 25 anni fa la prima estrazione di SuperEnalotto, quando Sisal per la prima volta introdusse il Jackpot, creando il gioco che da allora ha riscosso tanto successo.

La classifica delle regioni più fortunate baciate dal Jackpot vede in testa proprio la Campania. Su 124 vincite, infatti, la nostra regione se ne è aggiudicate ben 18. Seguono Lazio con 16, Emilia Romagna con 14, Puglia con 10, Toscana e Veneto con 9 e via via le altre.

Per sognare bastano 6 numeri, da giocare in una delle oltre 30mila ricevitorie sul territorio oppure online, in modo comodo e sicuro, su uno dei siti di gioco autorizzati che si trovano sul superenalotto.it oppure sulla app ufficiale SuperEnalotto. E i giocatori di SuperEnalotto sono sempre più propensi all’utilizzo dei canali digitali, tanto che oggi circa il 60% di loro li consulta regolarmente.

Nel tempo SuperEnalotto ha, oggi, il Jackpot più alto della sua storia: vale addirittura 320,3 milioni di euro.