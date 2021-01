SuperEnalotto, centrati tre 5 tra Napoli e provincia

Campania protagonista assoluta dell’ultimo concorso del SuperEnalotto. L’estrazione di martedì 12 gennaio, infatti, ha visto realizzare in regione la bellezza di cinque “5” da 14.556,92 euro ognuno.

La prima schedina vincente è stata giocata a Napoli presso la tabaccheria Desiderio in via Sannicandro 28/29; la seconda a Caserta presso la rivendita n.76 in via Salvo d’Acquisto 22/24. La terza giocata fortunata è stata convalidata a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, presso l’Ocean Cafè di via San Francesco a Patria; la quarta a Nola presso Humo in via Boscofangone Centro Commerciale Vulcano, mentre l’ultima a Giffoni Valle Piana (SA) presso il tabacchi di via Cellera 43.

Il Jackpot intanto - ricorda Agipronews - ha raggiunto quota 91,2 milioni di euro e sarà in palio nel concorso di giovedì 14 gennaio.