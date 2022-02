Da oggi super green pass obbligatorio al lavoro: tantissimi dipendenti in malattia

È il primo giorno, oggi 15 febbraio, dell'obbligatorietà del super green pass sui luoghi di lavoro. La misura coinvolge tutti i dipendenti del settore pubblico e gli over 50 del settore privato. Proprio questi ultimi, gli over 50 in età lavorativa non forniti di green pass rafforzato, sono secondo i dati della regione addirittura 83mila e 506.

Il rischio, per i lavoratori senza certificato verde, non è da poco: sospensione dal servizio, dello stipendio a partire dal quinto giorno senza certificazione, nonché una sanzione che va 600 ai 1500 euro.

Certificati di malattia e problemi per il comparto sanità

Com'era prevedibile nelle ultime ore è stato segnalato un forte ricorso alla certificazione di malattia per evitare di imbattersi in controlli. Uno stratagemma che però mette in crisi diversi settori, tra cui quello della sanità: nell’Asl Napoli 1 pare siano almeno un centinaio gli operatori sprovvisti di copertura vaccinale, alcuni dei quali adesso in malattia. La Cgil dal canto suo attacca il governo. Così il segretario generale Nicola Ricci: "Avevamo chiesto l’obbligo vaccinale per tutti, non solo sui luoghi di lavoro, perché era evidente che saremmo arrivati al 15 febbraio con problemi di difficile soluzione".