Scuola, il rapporto di Save the Children: quanto sono stati in classe gli studenti di Napoli

Quello della scuola è stato senza dubbio uno dei settori che hanno maggiormente patito la pandemia da Coronavirus, e la regione Campania è tra quelle che hanno più delle altre evitato la didattica in presenza per evitare la diffusione del contagio.

Save the Children ha pubblicato un rapporto su quanto gli studenti italiani abbiano frequentato fisicamente i loro istituti in questa prima metà dell'anno scolastico in corso, quindi da settembre 2020 a febbraio 2021, questo in otto capoluoghi di provincia del Paese tra cui proprio Napoli.

Il rapporto dimostra che gli studenti italiani si sono trovati a frequentare i loro istituti anche per molto meno della metà dei giorni teoricamente previsti, soprattutto al Sud. Qualche esempio? Gli studenti delle scuole medie a Napoli sono andati a scuola 42 giorni su 97 mentre quelli di Roma sono stati in presenza per tutti i 108 giorni previsti.