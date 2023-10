Erasmus, gli stranieri scelgono Napoli: "E' un posto perfetto"

Inizia il percorso di studio all'estero per 250 studenti provenienti da tutta Europa. Il vicesindaco Laura Lieto: "Numeri in crescita per la nostra città"

Sono 250 gli studenti stranieri che si apprestano a iniziare il loro percorso Erasmus a Napoli. Questa mattina, si sono ritrovati tutti al Maschio Angioino per il benvenuto istituzionale e per per raccogliere le prime informazioni sulla città. Oltre a loro, c'erano anche 100 ragazzi che hanno completato il loro periodi di studio all'esterno e che si accingono a rientrare a casa.

Il vicesindaco di Napoli Laura Lieto ha svelato che il numero di studenti che scelgono il capoluogo partenopeo per l'Erasmus è in continua crescita: "Non solo per i programmi di studio che offrono i nostri atenei, ma anche perché fare questa esperienza a Napoli è bellissimo".

Nel cortile del Castello, è stato piazzato un cartellone con la scritta "Cosa ti aspetti dal tuo Erasmus?". Svariate le risposte. C'è chi cerca un "amore italiano", chi solamente "amicizia", chi è giunto all'ombra del Vesuvio per gli "aperitivi". C'è anche chi spera "di non essere investito da un motorino". Lo speriamo anche noi.