Striscione anti-Napoli a Verona, Manfredi: "Inorridito insieme a tutti i napoletani da quella immagine"

"Lo sport non deve mai incitare all?odio, al razzismo e alla guerra. Lo striscione apparso all?esterno dello stadio del Verona non offende solo Napoli, ma l?intero popolo ucraino che vive il terrore delle bombe". Così il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha commentato con un post sui social lo sconcertante striscione esposto in strada a Verona, all'esterno dello stadio Bentegodi, prima del match di campionato tra la squadra locale ed il Napoli.

"Sono inorridito insieme a tutti i napoletani da questa immagine e sono certo che lo siano tutti coloro che amano il calcio. Rispondiamo con la forza della ragione e della fratellanza alla stupidità dell?odio", ha aggiunto il primo cittadino partenopeo.