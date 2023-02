"Strisce pedonali umane" a Napoli, ritorna il flash-mob

Torna il flash-mob "strisce pedonali umane" dopo l'iniziativa del 17 gennaio scorso. L'appuntamento è per giovedì 23 febbraio alle ore 18.30 fuori la fermata della metro di Mergellina della linea 2.

"Dopo il successo dell'evento del 17 gennaio – scrivono gli organizzatori – ritorniamo in strada con un flash-mob in cui realizzeremo "strisce pedonali umane" per chiedere al Comune di proteggere chi ogni giorno si muove a piedi o pedala in città e per sollevare l'attenzione sulla pericolosa inciviltà di chi abusa della strada mettendo in pericolo l'utenza fragile ovvero chi sceglie di muoversi a piedi o in bici". "Questa volta saremo a Mergellina – proseguono – sulle strisce pedonali di via Piedigrotta dove Alessandra Navarra, pochi mesi fa in pieno giorno semplicemente attraversando la strada è stata investita e uccisa da un'automobilista che l'ha travolta".

"Saremo li anche per chiedere l'apertura immediata della pista ciclabile di Salita della Grotta i cui lavori sono terminati, ma il Comune non si attiva ad aprirla, mettendo a serio rischio l'incolumità di tanti ciclisti che sono costretti a un percorso alternativo molto pericoloso – proseguono – Saremo li anche inoltre per chiedere interventi di pulizia straordinaria della ciclabile di galleria Quattro Giornate, piena di vetro e rifiuti di ogni tipo. Saremo li per chiedere la rimozione della struttura in tubi innocenti realizzata più di un anno fa per verifiche statiche della volta della Galleria che non è più necessaria e va smontata per ridare un minimo di decoro a questo luogo".

Dopo il ritrovo alle 18.30, i manifestanti si disporranno nei pressi degli attraversamenti pedonali di via Piedigrotta. "Quando un pedone dovrà attraversare ci disporremo in una fila indiana a ridosso delle strisce pedonali per proteggere e aiutare i pedoni che si troveranno ad attraversare in quel tratto di strada", spiegano gli organizzatori. L’evento “strisce pedonali umane” durerà fino alle 20.00, così da aiutare quante più persone e dare la possibilità a chi vorrà di farne parte.

L’invito a partecipare all’iniziativa pacifica e dimostrativa è rivolto a tutte e tutti. "Si può venire In bicicletta, a piedi, o coi mezzi pubblici. Se potete, portate un gilet ad alta visibilità giallo o arancione. Inoltre, daremo a ciascun partecipante un cartello "Limite di velocità 30km/h"-

L’invito è inoltre a portare anche scope, palette e guanti per la pulizia della ciclabile di Galleria Quattro Giornate.

Gli organizzatori sono accomunati dall’idea che "una città delle persone, con meno auto, è una città più sicura per tutti e meno inquinata". È un evento promosso da Napoli Pedala, Napoli Bike Festival, Greenpeace gruppo locale Napoli, Fiab Cicloverdi Napoli, Percorsi Cumani, TBA Acerra, PIB Partenope in Bici, N’sea yet.