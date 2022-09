Sicurezza stradale, via al programma di rifacimento delle strisce pedonali a Napoli

Parte il programma di rifacimento delle strisce pedonali a Napoli, fissato tra le priorità immediate della giunta Manfredi.

In totale il lavoro riguarderà 1200 km di strade comunali: la giunta ha deciso di partire dai 400 km di strade principali e dalle zone vicine alle scuole, in vista dell'avvio dell'anno scolastico. Saranno, inoltre, tutte geolocalizzate, per aver a disposizione dati sempre aggiornati e per ricevere segnalazioni dai cittadini.

Nei giorni scorsi gli addetti hanno cominciato a rifare le strisce pedonali nelle strade nelle Municipalità 1 e 5, nei prossimi giorni si procederà con gli interventi in tutte le altre municipalità cittadine.