Napoli quinta città in Italia per stress sul luogo di lavoro

Cresce il numero delle persone che manifestano stress e disagio sul lavoro. Secondo l'analisi di Unobravo, servizio di psicologia online, in Italia segnano un +109.7% nel primo quadrimestre del 2024. Donne (66,3%) e giovani lavoratori (62,9%) sono i più colpiti, e l’82,9% dei lavoratori italiani è a rischio burnout.

Il disagio psicologico legato al lavoro si concentra principalmente in Lombardia (27%), Lazio (10,6%) ed Emilia-Romagna (9,4%). In Campania è la provincia di Napoli ad avere il primato. Secondo i dati raccolti da Unobravo, considerando le singole province italiane, la maggiore percentuale di coloro che dichiarano di avere problemi di natura psicologica legati alla sfera lavorativa si trova a Milano (13,2%), seguita dalla Città Metropolitana di Roma, nella quale si concentra invece l’8,2% delle richieste. Seguono Torino (4,9%), Bologna (3,4%), Napoli (2,9%, quindi al quinto posto), e poi via via le altre.