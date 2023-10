Madonna Assunta Streets for Kids, andare a scuola in modo sano e sicuro si può: l'iniziativa

Pioveva, ma "Madonna Assunta Streets for Kids - Piedibus e Bike to School" ha avuto un grande successo: l'evento che ha avuto luogo oggi a Bagnoli ha trasformato l'ingresso scolastico, appunto della Madonna Assunta in via di Pozzuoli, in un autentico impegno per la tutela dell'ambiente.

Come sostengono gli organizzatori, è stato "solo l'inizio di un percorso che mira a rendere questi progetti una realtà quotidiana e parte integrante della vita scolastica". Oggi 27 ottobre infatti, famiglie, studenti e sostenitori della sicurezza stradale si sono uniti con entusiasmo per sottolineare l'importanza delle "Strade Scolastiche", che possano essere accoglienti per i giovani studenti.

Grazie all'utilizzo di "Piedibus" e "Bike to School" si è ridotto al minimo l'impatto ambientale dei veicoli, creando un ambiente più sano e sicuro per tutti. L’evento ha visto il supporto dell'Associazione Napoli Pedala e a Fuorigotta Solidale, impegnate costantemente nella promozione di iniziative di mobilità sostenibile. Importante anche la partecipazione istituzionale di esponenti della X Municipalità, con cui a fine manifestazione si sono verificate con un sopralluogo le concrete possibilità di collaborazione al percorso di istituzione di "Strade Scolastiche". Importante anche il supporto della comunità scolastica dell'Istituto Comprensivo Madonna Assunta, sempre in prima linea nella promozione della sostenibilità.

"L’evento odierno ha dimostrato che è possibile trasformare l'atto quotidiano di accompagnare i bambini a scuola in un autentico impegno per la tutela dell'ambiente e della mobilità sostenibile - spiegano gli organizzatori - L'Istituto Madonna Assunta si conferma ancora una volta come un faro di iniziative per la sostenibilità. Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato e contribuito a rendere questa giornata importante. Prossimi appuntamenti con il piedibus ed il biketoschool da qui a fine anno saranno il 22 novembre ed il 13 dicembre. Il 19 novembre prevista invece la Kidical Mass, con partenza da piazzale Tecchio, una pedalata collettiva e laboratori sulla mobilità sostenibile".