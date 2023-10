Piano Campi Flegrei, quali sono le strade di Napoli che rientrano nel perimetro della zona rossa: l'elenco

Quali sono le strade di Napoli che rientrano nel perimetro della cosiddetta "zona rossa" nell'ambito del Piano di rischio vulcanico dei Campi Flegrei? Attraverso alcuni documenti pubblicati sul sito del Comune di Napoli è possibile conoscere l'elenco dettagliato delle 773 strade cittadine interessate.

La zona rossa

La zona rossa è l’area per cui l’evacuazione preventiva è, in caso di “allarme”, l’unica misura di salvaguardia per la popolazione. È infatti esposta al pericolo di invasione di flussi piroclastici che, per le loro elevate temperature e velocità, rappresentano il fenomeno più pericoloso per le persone. Sono ricompresi in zona rossa i comuni di Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida e Quarto, per intero; parte dei Comuni di Giugliano in Campania, di Marano di Napoli e alcune municipalità del Comune di Napoli. Nell'area vivono circa 500mila abitanti.

Il piano di allontanamento

L'allontanamento della popolazione dalla zona rossa inizia con la dichiarazione della fase di "allarme". Le aree di attesa sono previste dai piani di protezione civile comunali, ovvero le aree da cui partiranno i cittadini che scelgono di allontanarsi con il trasporto assistito. Dalle aree di attesa, i cittadini saranno trasferiti nelle aree di incontro previste dalla pianificazione nazionale di protezione civile. Da qui raggiungeranno, in nave, treno o pullman, le Regioni o Province Autonome gemellate.

Già nella fase di “preallarme”, le persone che vogliono allontanarsi possono farlo ma solo autonomamente. Potranno trasferirsi presso una sistemazione alternativa (es. seconda casa, da parenti o amici, casa in affitto) ricevendo un contributo economico da parte dello Stato.

Alla dichiarazione di “allarme” invece tutta la popolazione deve abbandonare la zona rossa e può scegliere di farlo in modo autonomo o assistito. Il tempo complessivo stimato per questa operazione è di 72 ore (3 giorni), così articolato:

prime 12 ore per permettere alle persone di prepararsi e per predisporre le necessarie misure di regolazione del traffico;

successive 48 ore per la partenza contemporanea ma cadenzata della popolazione da tutti i Comuni della zona rossa, secondo un cronoprogramma definito nei piani comunali;

ultime 12 ore, come margine di sicurezza per la gestione di eventuali criticità e per consentire l’allontanamento anche degli operatori del sistema di protezione civile.

Per chi sceglie di essere assistito è stato definito uno schema di gemellaggio che prevede il trasferimento della popolazione dei Comuni in zona rossa nelle Regioni e Province autonome italiane. In questo caso, lo spostamento assistito delle persone dalle “Aree di attesa”, definite nel Piano di protezione civile di ogni Comune, alle “Aree di incontro”, individuate fuori dalla zona rossa, avverrà con pullman messi a disposizione dalla Regione Campania. Il loro successivo trasferimento verso i “Punti di prima accoglienza” nelle Regioni e Province autonome gemellate è previsto con modalità diverse (pullman, treni o navi) a seconda delle destinazioni, per limitare il carico sulle infrastrutture di mobilità e i disagi alla popolazione.

Chi sceglie di spostarsi autonomamente, con il proprio mezzo di trasporto, dovrà seguire solo i percorsi stradali di uscita dalla zona rossa stabiliti nel Piano di allontanamento. Chi sceglie la sistemazione alternativa fornita dallo Stato dovrà proseguire verso i “Punti di prima accoglienza” individuati nelle Regioni e Province autonome gemellate; in alternativa chi sceglie di ricevere il contributo di autonoma sistemazione potrà proseguire verso la sistemazione alternativa individuata autonomamente. La regolazione del traffico in fase di allontanamento autonomo sarà gestita attraverso l’attivazione di cancelli che garantiranno il corretto cadenzamento del flusso veicolare in uscita dalla zona rossa.

I quartieri di Napoli che rientrano nella zona rossa

I quartieri di Napoli che rientrano nella cosiddetta 'zona rossa' sono:

- San Ferdinando (pro parte)

-Montecalvario (pro parte)

- Chiaia

- Posillipo

- Arenella (pro parte)

- Vomero (pro parte),

- Chiaiano (pro parte)

- Soccavo

- Pianura

- Bagnoli

- Fuorigrotta

L'elenco delle strade in zona rossa suddivise per quartiere

- Arenella

1 CAVONE CASE PUNTELLATE

2 CUPA CAMALDOLI

3 LARGO ANTIGNANO

4 STRADA STATALE PIGNA_ PIANURA

5 SVINCOLO CAMALDOLI

6 TANGENZIALE EST OVEST DI NAPOLI

7 TRAVERSA DEL COLLETTORE

8 VIA ANNELLA DI MASSIMO

9 VIA ANTIGNANO

10 VIA CAMALDOLILLI

11 VIA DE RUGGIERO GUIDO

12 VIA DELL'EREMO

13 VIA JANNELLI GABRIELE

14 VIA NAZARETH

15 VIA OMODEO ADOLFO

16 VIA PIGNA

17 VIA RECCO GIUSEPPE

18 VIA S.ROMUALDO

19 VIA SGAMBATI

20 VIA VICINALE AGNOLELLA

21 VIALE S.IGNAZIO DI LOJOLA

22 VICO ANTIGNANO

- Bagnoli

1 CAVONE DEGLI SBIRRI

2 CAVONE S.LAISE

3 CUPA CAPANO A BAGNOLI

4 CUPA STARZA

5 CUPA VICINALE TERRACINA

6 DISCESA COROGLIO

7 PIAZZA BAGNOLI

8 PIAZZA SALVEMINI GAETANO

9 PIAZZA SENECA

10 PIAZZALE IPPODROMO DI AGNANO

11 PIAZZETTA GIUSSO GIROLAMO

12 PROLUNGAMENTO DI VIA ASCANIO

13 SALITA LA FARINA

14 STRADA DETTA A MURO SCOPERTO

15 STRADA VICINALE MONTESPINA

16 SVINCOLO AGNANO

17 TANGENZIALE EST OVEST DI NAPOLI

18 TRAVERSA DI VIA VICINALE ABBANDONATA DEGLI ASTRONI

19 TRAVERSA EURIALO

20 TRAVERSA PRIVATA CARAFA DIOMEDE

21 TRAVERSA SILIO ITALICO

22 VIA ACATE

23 VIA AGNANO - ASTRONI

24 VIA ASCANIO

25 VIA ASINIO POLLIONE

26 VIA BAGNOLI

27 VIA BARBAGALLO CORRADO

28 VIA BECCADELLI ANTONIO

29 VIA BOEZIO

30 VIA BORDIGA AMADEO

31 VIA CAIO MARIO

32 VIA CAMPAGNONE

33 VIA CARAFA DIOMEDE

34 VIA CERBONE GIROLAMO

35 VIA CICERONE

36 VIA COROGLIO

37 VIA D'ALESSANDRO ALESSANDRO

38 VIA DELLA CASERMA DI CAVALLERIA

39 VIA DI NISO

40 VIA DI POZZUOLI

41 VIA ENEA

42 VIA ENNIO

43 VIA EURIALO

44 VIA FERRARA CARMELA

45 VIA FERRARA SALVATORE

46 VIA GIOCHI DEL MEDITERRANEO

47 VIA GIUSSO GIROLAMO

48 VIA ILIONEO

49 VIA LAVINIA

50 VIA LEONARDI CATTOLICA PASQUALE

51 VIA LUCIO SILLA

52 VIA MAIURI AMEDEO

53 VIA MISENO

54 VIA MORANDI RODOLFO

55 VIA NISIDA

56 VIA NUOVA DI AGNANO

57 VIA NUOVA S.CLEMENTE

58 VIA OSPIZIO CAFARO PASQUALINO

59 VIA OVIDIO

60 VIA PLINIO

61 VIA POLLIO FELICE

62 VIA PRIVATA DELLE TERME

63 VIA PROVINCIALE S.GENNARO

64 VIA RIGHI AUGUSTO

65 VIA RUGGIERO RAFFAELE

66 VIA SCANDONE FRANCESCO

67 VIA SCARFOGLIO EDUARDO

68 VIA SIBILLA

69 VIA SILIO ITALICO

70 VIA SUMMONTE PIETRO

71 VIA SVETONIO

72 VIA TACITO

73 VIA TERENZIO

74 VIA TERRACINA

75 VIA TIBULLO

76 VIA VECCHIA DI AGNANO

77 VIA VICINALE ABBANDONATA DEGLI ASTRONI

78 VIA VICINALE ANGOGNA

79 VIA VICINALE DETTA DELL'INFERMERIA

80 VIA VICINALE MICCA PIETRO

81 VIA VICINALE MURATE

82 VIA VICINALE VOLO S. ANGELO

83 VIALE CAMPI FLEGREI

84 VIALE DELLA LIBERAZIONE

85 VIALE MESSINA

- Chiaiano

1 CUPA CAMALDOLI

2 PIAZZETTA DEI GUANTAI A NAZARETH

3 STRADA COMUNALE MONTELUNGO

4 STRADA VICINALE PISCINELLE

5 STRADA VICINALE ROTONDELLA

6 STRADA VICINALE SOFFRITTO

7 TRAVERSA 1^ BIANCHI LEONARDO

8 TRAVERSA 2^ BIANCHI LEONARDO

9 TRAVERSA GUERRA CAMILLO

10 TRAVERSA S.ROMUALDO

11 VIA COMUNALE CASA PUTANA

12 VIA COMUNALE GUANTAI AD ORSOLONE

13 VIA DELLA SCESA DEI PASTORI

14 VIA DELL'EREMO

15 VIA GUERRA CAMILLO

16 VIA MANDRACCHIO A NAZARETH

17 VIA NAZARETH

18 VIA NAZARETH AI GUANTAI

19 VIA S.ROMUALDO

20 VIA VICINALE DE MELLIS

21 VIA VICINALE REGGENTE

22 VIALE S.IGNAZIO DI LOJOLA

23 VICO DETTO DIETRO NAZARETH

- Chiaia, San Ferdinando, Montecalvario

1 CALATA S.FRANCESCO

2 CORSO EUROPA

3 CORSO VITTORIO EMANUELE

4 CUPA CAIAFA

5 FONDACO DEL VASTO A CHIAIA

6 GALLERIA DELLA VITTORIA

7 GALLERIA DELLE QUATTRO GIORNATE

8 GALLERIA DI POSILLIPO

9 GRADINI AMEDEO

10 GRADINI D'ANDREA FRANCESCO

11 GRADINI NOBILE

12 GRADINI PONTANO

13 GRADINI S.CATERINA DA SIENA

14 GRADINI VITTORIO EMANUELE

15 LARGO DEL VASTO A CHIAIA

16 LARGO FERRANTINA

17 LARGO NUNZIATELLA

18 LARGO PIGNATELLI PRINCIPESSA ROSINA

19 LARGO PRIVATO PROTO

20 LARGO PRIVATO S.ORSOLA

21 LARGO SERMONETA

22 PIAZZA AMEDEO

23 PIAZZA AMENDOLA GIOVANNI

24 PIAZZA BENEVENTANO ROFFREDO

25 PIAZZA DEI MARTIRI

26 PIAZZA DELLA REPUBBLICA

27 PIAZZA ERITREA

28 PIAZZA PIEDIGROTTA

29 PIAZZA RODINO' GIULIO

30 PIAZZA S.PASQUALE

31 PIAZZA SANNAZZARO

32 PIAZZA VITTORIA

33 PIAZZETTA ASCENSIONE

34 PIAZZETTA DEL LEONE A MERGELLINA

35 PIAZZETTA MONDRAGONE

36 PIAZZETTA S.CARLO ALLE MORTELLE

37 PIAZZETTA S.STEFANO

38 PIAZZETTA TERRACINA LAURA

39 RAMPA PRIVATA CAPRIOLI

40 RAMPE BRANCACCIO

41 RAMPE S.ANTONIO A POSILLIPO

42 RIVIERA DI CHIAIA

43 SALITA BETLEMME

44 SALITA CAIAFA

45 SALITA DELLA GROTTA

46 SALITA OSPEDALE SUOR ORSOLA

47 SALITA PIEDIGROTTA

48 SALITA S.MARIA APPARENTE

49 SALITA S.MARIA DEL PARTO

50 SALITA S.NICOLA DA TOLENTINO

51 SALITA TASSO TORQUATO

52 SALITA VETRIERA

53 TRAVERSA PRIVATA LAGANA'

54 VIA ALABARDIERI

55 VIA ANDREA D'ISERNIA

56 VIA ARANGIO RUIZ VINCENZO

57 VIA ARCO MIRELLI

58 VIA ARCOLEO GIORGIO

59 VIA ASCENSIONE

60 VIA BAUSAN GIOVANNI

61 VIA BIAGIO DA MORCONE

62 VIA BISIGNANO

63 VIA BRAMANTE DONATO

64 VIA BRUNO GIORDANO

65 VIA CALABRITTO

66 VIA CAMPANELLA TOMMASO

67 VIA CAMPIGLIONE

68 VIA CARACCIOLO FRANCESCO

69 VIA CARDUCCI GIOSUE'

70 VIA CATULLO

71 VIA CHIAIA

72 VIA CHIATAMONE

73 VIA COLONNA VITTORIA

74 VIA CRISPI FRANCESCO

75 VIA CROCE ROSSA

76 VIA CUCCA CAMILLO

77 VIA CUOCO VINCENZO

78 VIA D'AQUINO DI CARAMANICO (M.V.) DON FRANCESCO

79 VIA D'AYALA MARIANO

80 VIA DA PENNE LUCA

81 VIA DE PETRA GIULIO

82 VIA DEI MILLE

83 VIA DEL PARCO AMENO

84 VIA DEL PARCO GRIFEO

85 VIA DEL PARCO REGINA MARGHERITA

86 VIA DEL RIONE SIRIGNANO

87 VIA DELLA CAVALLERIZZA

88 VIA DI CAPUA BARTOLOMEO

89 VIA FEDRO

90 VIA FERMI ENRICO

91 VIA FERRIGNI GIUSEPPE

92 VIA FILANGIERI GAETANO

93 VIA FIORELLI GIUSEPPE

94 VIA FORNARI VITO

95 VIA FOSCOLO UGO

96 VIA FRATELLI MAGNONI

97 VIA GAETANI VANNELLA

98 VIA GALIANI FERDINANDO

99 VIA GIORDANI FRANCESCO

100 VIA GIOVENALE

101 VIA IMBRIANI VITTORIO

102 VIA LO MONACO FRANCESCO

103 VIA MANZONI ALESSANDRO

104 VIA MARICONDA ANDREA

105 VIA MARTUCCI GIUSEPPE

106 VIA MERGELLINA

107 VIA MICHELANGELO DA CARAVAGGIO

108 VIA MINUCIO FELICE

109 VIA MORELLI DOMENICO

110 VIA NARDELLA EVEMERO

111 VIA NICOTERA GIOVANNI

112 VIA NISCO NICOLA

113 VIA ORAZIO

114 VIA ORTENSIO

115 VIA PACUVIO

116 VIA PALACH JAN

117 VIA PALASCIANO FERDINANDO

118 VIA PARISI GENERALE

119 VIA PARTENOPE

120 VIA PERGOLESI GIAMBATTISTA

121 VIA PIEDIGROTTA

122 VIA PISCICELLI GIACOMO

123 VIA POERIO CARLO

124 VIA PONTANO

125 VIA PRIVATA COMOLA RICCI

126 VIA REGA FILIPPO

127 VIA S.CARLO ALLE MORTELLE

128 VIA S.CATERINA

129 VIA S.FILIPPO

130 VIA S.LUISA DI MARILLAC

131 VIA S.MARIA DELLA NEVE

132 VIA S.MARIA IN PORTICO

133 VIA S.PASQUALE

134 VIA S.TERESA A CHIAIA

135 VIA S.TERESELLA DEGLI SPAGNOLI

136 VIA SANNAZZARO

137 VIA SCHIPA MICHELANGELO

138 VIA SERMONETA

139 VIA STAZIO

140 VIA TASSO TORQUATO

141 VIA TOMMASEO NICCOLO'

142 VIA TORELLI ACHILLE

143 VIA TORRE CERVATI

144 VIA VICINALE FOSSO S.STEFANO

145 VIALE CALASCIONE

146 VIALE DHORN ANTONIO

147 VIALE FORNELLI NICOLA

148 VIALE GRAMSCI ANTONIO

149 VIALE MARIA CRISTINA REGINA DI SAVOIA

150 VIALE PRIVATO FIORENTINE A CHIAIA

151 VIALE PRIVATO MATARAZZO

152 VIALE VILLA S.MARIA

153 VICO 2 ALABARDIERI

154 VICO 4 VITTORIO EMANUELE

155 VICO BELLEDONNE A CHIAIA

156 VICO DATTERO A MERGELLINA

157 VICO DEI SOSPIRI

158 VICO DEL VASTO A CHIAIA

159 VICO DELLE FIORENTINE A CHIAIA

160 VICO ISCHITELLA

161 VICO MANGONI

162 VICO MONDRAGONE

163 VICO MONTERODUNI

164 VICO PIEDIGROTTA

165 VICO S.CARLO ALLE MORTELLE

166 VICO S.CATERINA DA SIENA

167 VICO S.GUIDO

168 VICO S.MARIA A CAPPELLA VECCHIA

169 VICO S.MARIA APPARENTE

170 VICO S.MARIA DELLA NEVE

171 VICO S.MARIA IN PORTICO

172 VICO S.NICOLA DA TOLENTINO

173 VICO S.ROCCO

174 VICO S.TERESELLA DEGLI SPAGNOLI

175 VICO SATRIANO

176 VICO SERRA ANTONIO

177 VICO STRETTOLA A CHIAIA

178 VICO VETRIERA

179 VICOLETTO BELLEDONNE

180 VICOLETTO CAPPELLA VECCHIA

181 VICOLETTO MERGELLINA

182 VICOLETTO S.ARPINO

183 VICOLETTO S.CARLO ALLE MORTELLE

184 VICOLETTO S.GUIDO

- Fuorigrotta

1 CAVONE DEGLI SBIRRI

2 CUPA CANZANELLA VECCHIA

3 CUPA DETTA DEL POLIGONO

4 CUPA S.GIOVANNI A FUORIGROTTA

5 CUPA VICINALE TERRACINA

6 GALLERIA DELLE QUATTRO GIORNATE

7 GALLERIA DI POSILLIPO

8 GRADINI OFANTO

9 GRADINI PO

10 GRADINI SANGRO

11 LARGO BARSANTI E MATTEUCCI

12 LARGO LALA ALESSANDRO

13 PASSAGGIO PEDONALE GIACOMO LEOPARDI

14 PIAZZA COLONNA MARCANTONIO

15 PIAZZA D'ANNUNZIO GABRIELE

16 PIAZZA ITALIA

17 PIAZZA NEGHELLI

18 PIAZZA PILASTRI

19 PIAZZA S.VITALE

20 PIAZZALE TECCHIO VINCENZO

21 PIAZZETTA CUMANA

22 SVINCOLO FUORIGROTTA

23 TANGENZIALE EST OVEST DI NAPOLI

24 TRAVERSA 1^ CARNARO

25 TRAVERSA 1^ CONSALVO

26 TRAVERSA 1^ DETTA DIVISIONE SIENA

27 TRAVERSA 1^ DIOCLEZIANO

28 TRAVERSA 2^ BIXIO NINO

29 TRAVERSA 2^ CONSALVO

30 TRAVERSA 2^ DETTA DIVISIONE SIENA

31 TRAVERSA 3^ BIXIO NINO

32 TRAVERSA 3^ CONSALVO

33 TRAVERSA 4^ BIXIO NINO

34 TRAVERSA CAVALLEGGERI D'AOSTA

35 TRAVERSA COSTANTINO

36 TRAVERSA DETTA TEVERE

37 TRAVERSA DETTA VENIERO SEBASTIANO

38 TRAVERSA GIULIO CESARE

39 TRAVERSA PIAVE

40 TRAVERSA PRIVATA BRIGATA BOLOGNA

41 TRAVERSA RIZZO LUIGI

42 VIA ADIGE

43 VIA ARLOTTA ENRICO

44 VIA ARNO

45 VIA BAGNOLI

46 VIA BARBAGALLO CORRADO

47 VIA BARONE NICOLA

48 VIA BECCADELLI ANTONIO

49 VIA BIXIO NINO

50 VIA BRAMANTE DONATO

51 VIA BRIGATA BOLOGNA

52 VIA CACCIOPPOLI RENATO

53 VIA CALISE

54 VIA CAMPEGNA

55 VIA CAPUOZZO GENNARO

56 VIA CARAVAGLIOS RAFFAELE

57 VIA CARITEO BENEDETTO

58 VIA CARNARO

59 VIA CERLONE FRANCESCO

60 VIA CHIARINI GIOVANNI

61 VIA CIARAVOLO VINCENZO

62 VIA CINCINNATO

63 VIA CLAUDIO

64 VIA COCCHIA ENRICO

65 VIA COMUNALE CINTIA

66 VIA CONSALVO

67 VIA COPPOLA GIACOMO DI MUSITANI

68 VIA CORIOLANO

69 VIA COSTANTINO

70 VIA CRISPO AMERIGO

71 VIA CUMANA

72 VIA D'ALESSANDRO ALESSANDRO

73 VIA DALMAZIA

74 VIA DE GENNARO PIETRO JACOPO

75 VIA DE GRENET FILIPPO

76 VIA DE IACOBIS PADRE GIUSTINO

77 VIA DE LORENZO GIUSEPPE

78 VIA DE SIVO GIACINTO

79 VIA DEGLI SCIPIONI

80 VIA DEGNI FRANCESCO

81 VIA DEI MISSIONARI

82 VIA DEL SECOLO FLORIANO

83 VIA DELLA CASERMA DI CAVALLERIA

84 VIA DELLA GINESTRA

85 VIA DELLA GROTTA VECCHIA

86 VIA DELLE CROCIATE

87 VIA DELLE LEGIONI

88 VIA DELLE SCUOLE PIE

89 VIA DETTA S.VINCENZO

90 VIA DIOCLEZIANO

91 VIA DIVISIONE SIENA

92 VIA DORIA ANDREA

93 VIA DUE LUGLIO 1820

94 VIA DUILIO CAIO

95 VIA FABIO MASSIMO

96 VIA FARAGLIA NUNZIO FEDERICO

97 VIA FERA CESARE

98 VIA FERMARIELLO GENNARO

99 VIA FORMISANO PASQUALE

100 VIA FUORIGROTTA

101 VIA GALEOTA FRANCESCO

102 VIA GAURICO POMPONIO

103 VIA GIGANTE MARIO

104 VIA GIOCHI DEL MEDITERRANEO

105 VIA GIULIO CESARE

106 VIA GIUSTINIANO

107 VIA GONZAGA GIULIA

108 VIA GRACCO CAIO

109 VIA ILLUMINATO FILIPPO

110 VIA ISONZO

111 VIA KENNEDY JOHN FITZGERALD

112 VIA LABRIOLA ARTURO

113 VIA LEONARDI CATTOLICA PASQUALE

114 VIA LEOPARDI GIACOMO

115 VIA LEPANTO

116 VIA LICATA GIOVAN BATTISTA

117 VIA MANIN DANIELE

118 VIA MANZONI ALESSANDRO

119 VIA MARC'ANTONIO

120 VIA MARCO AURELIO

121 VIA MARCONI GUGLIELMO

122 VIA MARINO GIAMBATTISTA

123 VIA MENICHINI MARIO

124 VIA MERCANTINI LUIGI

125 VIA METASTASIO PIETRO

126 VIA MICHELANGELO DA CARAVAGGIO

127 VIA MOROSINI FRANCESCO

128 VIA NERVESA DELLA BATTAGLIA

129 VIA NUOVA DI AGNANO

130 VIA NUOVA S.CLEMENTE

131 VIA OFANTO

132 VIA ORTENSIO

133 VIA PETRACCONE ENZO

134 VIA PETRUCCELLI ORAZIO

135 VIA PIAVE

136 VIA PIRANDELLO LUIGI

137 VIA PO

138 VIA POLO MARCO

139 VIA POMPEO MAGNO

140 VIA PORCELLI NICOLA E TULLIO

141 VIA PORTA POSILLIPO

142 VIA QUARANTA DOMENICO

143 VIA REDIPUGLIA

144 VIA REGOLO ATTILIO

145 VIA RICCI ERNESTO

146 VIA RIZZO LUIGI

147 VIA RODI

148 VIA RONCHI DEI LEGIONARI

149 VIA ROSSETTI GABRIELE

150 VIA RUFFA EDOARDO

151 VIA S.DONA'

152 VIA SANGRO

153 VIA SCEVOLA MUZIO

154 VIA SCOGNAMIGLIO GUGLIELMO

155 VIA SIGNORELLI PIETRO NAPOLI

156 VIA STAZIO

157 VIA TANSILLO LUIGI

158 VIA TERRACINA

159 VIA TERTULLIANO

160 VIA TESTA GIUSEPPE

161 VIA TESTI PIETRO

162 VIA TEVERE

163 VIA TIBERIO

164 VIA TORRE CERVATI

165 VIA VECCHIA CANZANELLA

166 VIA VENEZIA GIULIA

167 VIA VENIERO SEBASTIANO

168 VIA VICINALE DETTA DELL'INFERMERIA

169 VIA VICINALE FESTIGNANO

170 VIA VICINALE VOLO S. ANGELO

171 VIA WINSPEARE DAVIDE

172 VIA ZANFAGNA ENEA

173 VIALE CAVALLEGGERI D'AOSTA

174 VIALE DEGLI OLEANDRI

175 VIALE DEI PINI

176 VIALE DELLA LIBERAZIONE

177 VIALE DI AUGUSTO

178 VIALE S. PAOLO

- Pianura

1 CAVONE DEGLI SBIRRI

2 CONTRADA MONTEOLIVETO

3 CORSO DUCA D'AOSTA

4 CUPA CAMALDOLI

5 PIAZZA MUNICIPIO A PIANURA

6 PIAZZA PIERO DELLA FRANCESCA

7 PIAZZA S.GIORGIO

8 STRADA COMUNALE VECCHIA

9 STRADA DETTA A MURO SCOPERTO

10 STRADA VICINALE PISCINELLE

11 STRADA VICINALE SOFFRITTO

12 TRAVERSA DEL COLLETTORE

13 TRAVERSA PRIVATA 2^ DI VIA PROVINCIALE NAPOLI

14 TRAVERSA RUGGIERO IL NORMANNO

15 VIA AGNANO - ASTRONI

16 VIA AIDA

17 VIA ALVARO CORRADO

18 VIA AMALDI EDUARDO

19 VIA ARATA GIULIO

20 VIA ARCHIMEDE

21 VIA ARNALDI FRANCESCO

22 VIA AVENA ADOLFO

23 VIA BIANCHI PIETRO

24 VIA BOCCIONI UMBERTO

25 VIA BOTTICELLI SANDRO

26 VIA BRANCACCIO GIOVANNI

27 VIA BRUNELLESCHI FILIPPO

28 VIA CAIANIELLO EDUARDO

29 VIA CAMPAGNONE

30 VIA CANNAVINO

31 VIA CAPELLI ALFREDO

32 VIA CARDANO GIROLAMO

33 VIA CARLO I

34 VIA CARRA' CARLO

35 VIA CARRUCCI JACOPO DETTO IL PONTORMO

36 VIA CASTALDI PAOLO E SEQUINO LUIGI

37 VIA CESARO ERNESTO

38 VIA CIARDO VINCENZO

39 VIA COLANTONIO DI FIORE

40 VIA COMUNALE CATENA

41 VIA COMUNALE DETTA COLLETTORE PALMENTIELLO

42 VIA COMUNALE MASSERIA GRANDE

43 VIA COMUNALE NAPOLI

44 VIA COMUNALE PIANURA MARANO

45 VIA CORELLI ARCANGELO

46 VIA D'ARAGONA FERRANTE

47 VIA DALI' SALVADOR

48 VIA DE CHIRICO GIORGIO

49 VIA DE GRASSI GIORGIO

50 VIA DELL'AVVENIRE

51 VIA DELL'EREMO

52 VIA DI MARANO

53 VIA DON GIOVANNI

54 VIA DUSE ELEONORA

55 VIA EMPEDOCLE

56 VIA ERACLITO

57 VIA EUCLIDE

58 VIA FEDERICO II

59 VIA FERGOLA SALVATORE

60 VIA FLORA FRANCESCO

61 VIA GALDIERI MICHELE

62 VIA GATTO ALFONSO

63 VIA GAUSS CARLO FEDERICO

64 VIA GENTILESCHI ARTEMISIA

65 VIA GESUALDO DI VENOSA

66 VIA LEVI PRIMO

67 VIA LUSIERI GIOVANBATTISTA

68 VIA MADAMA BUTTERFLY

69 VIA MAJORANA ETTORE

70 VIA MARRONE VINCENZO

71 VIA MODIGLIANI AMEDEO

72 VIA MONET CLAUDE

73 VIA MORAVIA ALBERTO

74 VIA NABUCCO

75 VIA NERVI PIERLUIGI

76 VIA NOTTE EMILIO

77 VIA NUOVA DETTA ANGOGNA

78 VIA OCCHIALINI GIUSEPPE

79 VIA PADULA DOMENICO

80 VIA PALLUCCI

81 VIA PAPINI GIOVANNI

82 VIA PARMENIDE

83 VIA PARROCO SIMEOLI

84 VIA PASOLINI PIERPAOLO

85 VIA PICASSO PABLO

86 VIA PISANI

87 VIA PLATONE

88 VIA PROVINCIALE MONTAGNA SPACCATA

89 VIA PROVINCIALE NAPOLI

90 VIA RIGOLETTO

91 VIA ROTA NINO

92 VIA RUCCELLO ANNIBALE

93 VIA RUGGIERO IL NORMANNO

94 VIA RUSSOLILLO PARROCO GIUSTINO

95 VIA SALIERI ANTONIO

96 VIA SANTAMARIA LUIGI

97 VIA SARTANIA

98 VIA SCIASCIA LEONARDO

99 VIA SCOTELLARO ROCCO

100 VIA SEGRE BENIAMINO

101 VIA SERENA GUSTAVO

102 VIA SEVERINI GINO

103 VIA SILONE IGNAZIO

104 VIA SOCRATE

105 VIA TALETE DI MILETO

106 VIA TARTAGLIA NICCOLO'

107 VIA TORRICELLI EVANGELISTA

108 VIA TOSCA

109 VIA TROVATORE

110 VIA UCCELLO PAOLO

111 VIA VACCARO GIUSEPPE

112 VIA VALENTE PIETRO

113 VIA VICINALE ANGOGNA

114 VIA VICINALE CAMPANILE

115 VIA VICINALE CONZOLO

116 VIA VICINALE DEI MONTI

117 VIA VICINALE GROTTOLE

118 VIA VICINALE MASSERIA GRANDE

119 VIA VICINALE MICCA PIETRO

120 VIA VICINALE MONTE

121 VIA VICINALE MURATE

122 VIA VICINALE OBBIENDOLO

123 VIA VICINALE PER AGNANO MASSERIA GRANDE

124 VIA VICINALE PIETRARSA

125 VIA VICINALE PIGNATIELLO

126 VIA VICINALE PONTE

127 VIA VICINALE ROMANO

128 VIA VICINALE S.ANIELLO

129 VIA VICINALE S.DONATO

130 VIA VICINALE SPADARI

131 VIA VICINALE TORCIOLANO

132 VIA VICINALE TRENCIA

133 VIA VICNALE S.ANTONIO DEI PISANI

134 VIA VIVALDI ANTONIO

135 VIA ZENONE DI ELEA

136 VIALE PRIVATO VISCARDI

137 VICO CARROZZIERI

138 VICO COSTANZI

139 VICO DELLA CHIESA

140 VICO DETTO DIETRO NAZARETH

141 VICO S.GIUSEPPE CRISTOFARO

142 VICOLETTO CHIESA

143 VILLAGGIO CARITAS

- Posillipo

1 CALATA PONTICELLO A MARECHIARO

2 CUPA ANGARA

3 DISCESA COROGLIO

4 DISCESA GAIOLA

5 DISCESA S.PIETRO A DUE FRATI

6 LARGO SERMONETA

7 PARCO VIRGILIANO

8 PIAZZA DI GIACOMO SALVATORE

9 PIAZZA DONN'ANNA

10 PIAZZA S.LUIGI

11 PIAZZETTA SOLOFRANO

12 SALITA DEL CASALE

13 SALITA VILLANOVA

14 TRAVERSA DI VIA PRIVATA DEL PARCO PRIMAVERA

15 VIA ALFANO FRANCO

16 VIA ARIOSTO LUDOVICO

17 VIA BELSITO

18 VIA BOCCACCIO GIOVANNI

19 VIA BOVIO LIBERO

20 VIA CAPECE SCIPIONE

21 VIA CAPURRO GIOVANNI

22 VIA CATULLO

23 VIA DE BONIS GENERALE GIOVANNI

24 VIA DEL FOSSO

25 VIA DEL MARZANO

26 VIA DEL PARCO CARELLI

27 VIA GALDIERI ROCCO

28 VIA GENTILE GIOVANNI

29 VIA GIOVENALE

30 VIA MANZONI ALESSANDRO

31 VIA MARECHIARO

32 VIA MONTESSORI MARIA

33 VIA MUROLO ERNESTO

34 VIA NEVIO

35 VIA NISIDA

36 VIA ORAZIO

37 VIA PADULA VINCENZO

38 VIA PASCOLI GIOVANNI

39 VIA PETRARCA FRANCESCO

40 VIA PLAUTO

41 VIA PORTA POSILLIPO

42 VIA PORTA POSILLIPO

43 VIA POSILLIPO

44 VIA PRIVATA DE MARTINO

45 VIA PRIVATA DEL PARCO PRIMAVERA

46 VIA PRIVATA TITO LIVIO

47 VIA RICCIARDI NICOLA

48 VIA RUSSO FERDINANDO

49 VIA S.PAOLO A VILLANOVA

50 VIA S.STRATO

51 VIA SERMONETA

52 VIA TITO LUCREZIO CARO

53 VIA TORRE RANIERI

54 VIA VILLANOVA

55 VIALE VIRGILIO

56 VICO CASE VECCHIE

57 VICO DEI MEDICI

58 VICO DIETRO LA CHIESA

59 VICO PRIVATO CARAMANTE

60 VICO SOPRANO

61 VICOLETTO VILLANOVA

62 GALLERIA SEIANO

- Soccavo

1 CAVONE DEGLI SBIRRI

2 PIAZZA GIOVANNI XXIII A SOCCAVO

3 PIAZZA S.PIETRO

4 PIAZZA S.PIETRO

5 PIAZZA VITALE ETTORE

6 STRADA VICINALE CUPA CINTIA

7 TRAVERSA 1^ DELLA VALLE PAOLO

8 TRAVERSA 2^ PRIVATA EPOMEO

9 TRAVERSA ANTONINO PIO

10 TRAVERSA CINTIA

11 TRAVERSA CONTIERI

12 TRAVERSA DETTA TEVERE

13 VIA ADRIANO

14 VIA ANCO MARZIO

15 VIA ANTONINO PIO

16 VIA APPIO CLAUDIO

17 VIA ARCHIMEDE

18 VIA ARNO

19 VIA BEN HUR

20 VIA BERENICE

21 VIA BOTTAZZI FILIPPO

22 VIA CARRELLI ANTONIO

23 VIA CASSIODORO

24 VIA CATONE

25 VIA COLASANTO DOMENICO

26 VIA CONTIERI

27 VIA CORNELIA DEI GRACCHI

28 VIA CRISCUOLO GIOVANNI ANGELO

29 VIA DE CIVITATE DEI

30 VIA DEL DISCOBOLO

31 VIA DEL MARATONETA

32 VIA DEL TRIUMVIRATO

33 VIA DELLA VALLE PAOLO

34 VIA DELL'AURIGA

35 VIA DELLE MESSI

36 VIA DELL'EPOMEO

37 VIA DELLO SPORT

38 VIA DETTA PACIFICO

39 VIA ENEIDE

40 VIA GARZILLI NICOLO'

41 VIA GIUSTINIANO

42 VIA GRIMALDI PAOLO

43 VIA LATTANZIO

44 VIA LE BUCOLICHE

45 VIA LIVIO ANDRONICO

46 VIA MADONNA DELLE GRAZIE

47 VIA MANNA STANISLAO

48 VIA MARCO AURELIO

49 VIA MENENIO AGRIPPA

50 VIA MONTEVERGINE

51 VIA MONTI

52 VIA NERVA

53 VIA ORAZIO COCLITE

54 VIA PADULA FABRIZIO

55 VIA PERCOPO ERASMO

56 VIA PERRONE CAPANO ATTILIO

57 VIA PERSICO LUIGI

58 VIA PIA

59 VIA PIAVE

60 VIA PICCHIATTI BARTOLOMEO

61 VIA PIERANTONI UMBERTO

62 VIA PIGNA

63 VIA PO

64 VIA PRIVATA DEL PARCO QUADRIFOGLIO

65 VIA PROSERPINA

66 VIA PROVINCIALE MONTAGNA SPACCATA

67 VIA QUATTRO NOVEMBRE

68 VIA QUINTILIANO

69 VIA RICCI ERNESTO

70 VIA RISORGIMENTO

71 VIA ROMOLO E REMO

72 VIA S.DOMENICO

73 VIA SALVI ERCOLANO

74 VIA SANGRO

75 VIA SCHERILLO GIOVANNI CANONICO

76 VIA SERVIO TULLIO

77 VIA SPARTACO

78 VIA TAGLIAMENTO

79 VIA TARQUINIO PRISCO

80 VIA TERTULLIANO

81 VIA TEVERE

82 VIA TICINO

83 VIA TRIBUNI DELLA PLEBE

84 VIA TULLIO OSTILIO

85 VIA VENTILABRO

86 VIA VICINALE CROCE DI PIPERNO

87 VIA VICINALE DEI MONTI

88 VIA VICINALE PALAZZIELLO

89 VIA VICINALE PARADISO

90 VIA VICINALE TORRE DI FRANCO

91 VIA VICINALE VERDOLINO

92 VIALE PRIVATO FRANZA CARLO

93 VIALE TRAIANO

94 STRADA STATALE PIGNA_ PIANURA

95 PASSAGGIO PEDONALE GIACOMO LEOPARDI

- Vomero

1 CALATA S.FRANCESCO

2 CAVONE CASE PUNTELLATE

3 CORSO EUROPA

4 DISCESA LACCO

5 LARGO MARTUSCELLI DOMENICO

6 PIAZZA QUATTRO GIORNATE

7 PIAZZETTA BELVEDERE ANDREA

8 PIAZZETTA FALCONE ANIELLO

9 PIAZZETTA S.STEFANO

10 STRADA STATALE PIGNA_ PIANURA

11 SVINCOLO VOMERO

12 TANGENZIALE EST OVEST DI NAPOLI

13 VIA ANDREA DA SALERNO

14 VIA ANNELLA DI MASSIMO

15 VIA BELVEDERE

16 VIA CALDIERI LUIGI

17 VIA CANCELLO DI FERRO

18 VIA CARELLI CONSALVO

19 VIA CASE PUNTELLATE

20 VIA CESI BENIAMINO

21 VIA CILEA FRANCESCO

22 VIA CIMAROSA DOMENICO

23 VIA CORENZIO BELISARIO

24 VIA CORTESE GUIDO

25 VIA COSTA MARIO

26 VIA DE CICCIO MARIO

27 VIA DE NARDIS CAMILLO

28 VIA DE RUGGIERO GUIDO

29 VIA DORIA GINO

30 VIA FALCOMATA' BRUNO

31 VIA FALCONE ANIELLO

32 VIA FALVO RODOLFO

33 VIA FRACANZANO FRANCESCO

34 VIA GEMITO VINCENZO

35 VIA GIORDANO LUCA

36 VIA GOMEZ DE AYALA RENATO

37 VIA KAGOSHIMA

38 VIA LONGO ALESSANDRO

39 VIA MASCAGNI PIETRO

40 VIA PAISIELLO GIOVANNI

41 VIA PETRELLA ENRICO

42 VIA PIAVE

43 VIA PITLOO ANTONIO

44 VIA PO

45 VIA PRETI MATTIA

46 VIA PRIVATA COMOLA RICCI

47 VIA RIBERA GIUSEPPE

48 VIA RICCI UGO

49 VIA ROSSINI GIOACCHINO

50 VIA ROSSOMANDI FLORESTANO

51 VIA RUTA MARIO

52 VIA S.DOMENICO

53 VIA S.MARIA DELLA LIBERA

54 VIA S.STEFANO

55 VIA SCARLATTI ALESSANDRO

56 VIA SOLIMENA FRANCESCO

57 VIA STURZO DON LUIGI

58 VIA TASSO TORQUATO

59 VIA TILGHER ADRIANO

60 VIA TIMAVO

61 VIA TOSTI FRANCESCO PAOLO

62 VIA VACCARO ANDREA

63 VIA VICINALE FOSSO S.STEFANO

64 VIA ZINGARELLI NICOLA ANTONIO

65 VIALE 2 MALATESTA

66 VIALE MARIA CRISTINA REGINA DI SAVOIA

67 VIALE PRIVATO ALBINI ALBINO

68 VIALE PRIVATO WINSPEARE DAVIDE

69 VICO ACITILLO

70 VICO ANTIGNANO

71 VICO BELVEDERE

72 VICOLETTO BELVEDERE.