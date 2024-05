Due mesi di lavori nelle strade del Vomero: come cambia la viabilità

Le strade del Vomero saranno interessate da alcuni interventi nei prossimi 2 mesi. Dal 20 maggio al 17 luglio 2024, infatti saranno eseguiti dei lavori di scavo per la posa in opera di un tronco di linea MT e per l’apertura di buche giunti, da parte di e-Distribuzione Spa, in via Domenico Cimarosa, via Luca Giordano, via Andrea Vaccaro e via Mattia Preti a traffico aperto:

- dal 20/05/2024 al 27/06/2024 i lavori inizieranno su via Domenico Cimarosa a partire dall'incrocio con Via Michele Kerbaker e saranno eseguiti in orario diurno dalle ore 08:30 alle ore 18:00 su semi-carreggiata con l'ausilio di movieri. Inoltre, al di arrecare meno disagio possibile al traffico veicolare, gli attraversamenti Alvino-Cimarosa, Bernini-Cimarosa, Merliani-Cimarosa e Giordano-Cimarosa saranno eseguiti in orario notturno dalle ore 22:00 alle ore 06:00 e impegnando una semi-carreggiata per volta. Sull'intera strada, nel tratto di volta in volta interessato dai lavori, sarà inibita la sosta negli stalli regolamentati a pagamento (strisce blu);

- dal 28/06/2024 al 04/07/2024 i lavori interesseranno il tratto di via Luca Giordano compreso tra l'incrocio con via Domenico Cimarosa e via Andrea Vaccaro. Il cantiere sarà allestito sul lato destro della carreggiata, considerando il senso di marcia che va da via Andrea Vaccaro in direzione Teatro Diana. Sarà inibita la sosta sugli stalli regolamentati a pagamento (strisce blu) su entrambi i lati della carreggiata.

- Dal 5 all’11/07/2024 i lavori interesseranno via Andrea Vaccaro all’incrocio con via Luca Giordano. Lo scavo in attraversamento tra le due strade citate sarà eseguito in orario diurno in due fasi operative, impegnando una semi-carreggiata per volta. Il cantiere sarà posto sul lato destro della carreggiata, considerando il senso di marcia che va da piazzetta Aniello Falcone in direzione via Luca Giordano. Anche in via Andrea Vaccaro, durante le opere di scavo, sarà inibita la sosta su strisce blu.

- Dal 12 al 17/07/2024 i lavori si concluderanno in via Mattia Preti sul lato destro della carreggiata, considerando il senso di marcia che va da piazzetta Aniello Falcone in direzione via Luca Giordano.

Lavori sospesi durante il weekend

Vista la copiosa affluenza di persone nel weekend, i lavori saranno sospesi ogni venerdì pomeriggio entro le ore 17.00 e i cantieri saranno smobilitati fino al lunedì successivo per la ripresa. Inoltre, per consentire il transito dei privati agli accessi carrabili saranno posate, ove necessario, delle pedane mobili e sarà garantito il regolare transito pedonale con appositi percorsi protetti.