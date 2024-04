Lavori dal Vomero a Scampia: come cambia la viabilità a Napoli a partire dai prossimi giorni

La Conferenza permanente dei servizi per i cantieri stradali e le manifestazioni del Comune di Napoli, a cui sono regolarmente invitate a partecipare tutte le municipalità, i servizi e gli enti interessati e che si riunisce con cadenza settimanale, ha approvato alla presenza dei rappresentanti del Servizio polizia locale, del Servizio strade, viabilità e traffico, del Servizio gestione eventi e stadio D. A. Maradona, del Servizio cultura, dell’assessorato allo sport e pari opportunità, della Municipalità 4, della società 2i ReteGas Spa e di e-Distribuzione Spa, alcuni cantieri che interesseranno alcune strade cittadine.

Nel dettaglio, dal 15 aprile scorso, per una durata di 60 giorni, sono state avviate le attività di pulizia lungo l’asse stradale della Perimetrale di Scampia. Le operazioni saranno eseguite a traffico aperto, con inizio da Capodichino in direzione Melito e prosecuzione in senso inverso, senza chiusura delle rampe, con cantiere mobile opportunamente segnalato e garantendo in ogni fase il passaggio dei veicoli.

Dal 22 al 30/04/2024 nell’ambito lavori di efficientamento energetico dell’impianto di illuminazione pubblica alimentato dalla cabina M054 “Vomero”, saranno eseguite le operazioni di sostituzione dei sostegni e dei corpi illuminanti, da parte della società Elettrovit Srl, in via Gino Doria, via Belvedere e via San Gennaro al Vomero. Data la configurazione di queste strade e la tipologia delle lavorazioni da eseguire risulta necessario procedere alla chiusura al traffico veicolare delle stesse secondo le seguenti fasi e modalità:

Fase 1 – 22/04/2024 - via Gino Doria, tratto compreso tra il civ. 79 e l'incrocio con via Antonio Pitloo: saranno inoltre sospesi li stalli di sosta nel tratto tra via Antonio Pitloo e via Francesco Solimena e sospesi gli stalli di sosta a pagamento in via Antonio Pitloo. Durante la chiusura al transito del tratto interessato, i veicoli diretti a via Pitloo potranno svoltare in via Consalvo Carelli, e procedere lungo via Francesco De Mura, via Giovanni Merliani e via Massimo Stanzione;

Fase 2 – dal 23 al 24/04/2024 - via Gino Doria, tratto compreso tra Francesco Solimena e la confluenza con via Alessandro Scarlatti: saranno sospesi gli stalli di sosta. Durante la chiusura al transito del tratto interessato, i veicoli diretti in direzione via Cilea potranno svoltare su via Francesco Fracanzano, mentre i veicoli diretti in direzione San Martino potranno svoltare su via Francesco Solimena;

Fase 3 – 26/04/2024 - via Belvedere, tratto compreso tra il civ. n. 95 e Calata San Francesco: oltre che per il tratto sopra indicato, sarà istituito il divieto di transito veicolare, eccetto i residenti ed i diretti ai passi carrai autorizzati, anche in via Belvedere, dalla confluenza con via Santa Maria della Libera fino al civico n. 95 (altezza strettoia), con doppio senso di circolazione; è prevista, inoltre, l’inversione del senso di marcia in Calata San Francesco, per consentire ai veicoli di procedere lungo il tratto di via Belvedere, regolamentato a senso unico, compreso tra la confluenza con Calata San Francesco e la confluenza con via G. Doria. In alternativa, i veicoli provenienti da via Belvedere lato monte e diretti a via Cilea, potranno svoltare su via Santa Maria della Libera. I residenti in via Calata San Francesco o in via Belvedere oltre il civ. 95, ingresso da via Aniello Falcone in direzione via Belvedere e viale II Malatesta.

Fase 4 – 29/04/2024 - via Belvedere, tratto compreso tra Calata San Francesco e Vico Belvedere: In alternativa i veicoli provenienti da via Belvedere lato monte e diretti verso via Aniello Falcone possono, alternativamente o svoltare su via Santa Maria della Libera, via Cilea, via Gino Doria oppure proseguire su via Belvedere e svoltare su Calata S. Francesco.I veicoli provenienti da Vico Belvedere, proseguono in via Belvedere verso via Gino Doria e, infine, i veicoli diretti viale II Malatesta potranno percorrere vico Belvedere e via Belvedere.

Fase 5 – 30/04/2024 - via San Gennaro al Vomero, tratto compreso tra l'incrocio con via Gian Lorenzo Bernini e via Enrico Alvino: saranno sospesi gli stalli di sosta su entrambi i lati. I veicoli diretti a via San Gennaro ad Antignano potranno procedere lungo via Gian Lorenzo Bernini per poi immettersi in via Vincenzo D’Annibale.

Tutte le lavorazioni si svolgeranno in orario diurno dalle 8:00 alle 16:00. Durante le chiusure sarà garantito l'accesso ai residenti (e ai passi carrai autorizzati), ai mezzi di soccorso, di emergenza e delle forze dell'ordine.Al termine di ogni fase, i tratti stradali interessanti saranno regolarmente riaperti al traffico veicolare.

Dal 22/04/2024 al 10/05/2024 saranno eseguiti i lavori di riqualificazione dello spartitraffico centrale di viale Augusto, nel tratto compreso tra via Attilio Regolo e via Sebastiano Veniero. Durante i lavori che saranno eseguiti a traffico aperto, sarà istituito, lungo la carreggiata in direzione piazza Italia, il divieto di sosta. Nella carreggiata in direzione piazzale Tecchio, sarà realizzata una fascia di 3 mt per consentire l’avvicinamento dei mezzi d’opera di cantiere, pertanto le lavorazioni saranno eseguite a traffico aperto con restringimento della carreggiata e divieto di sosta nel tratto interessato. Al fine di garantire la viabilità pedonale, saranno realizzati, ove necessario, attraversamenti pedonali provvisori all’inizio ed alla fine del cantiere.

Dal 22/04/2024 al 05/07/2024, saranno eseguiti i lavori per la realizzazione delle buche giunti e successivo infilaggio cavi per il potenziamento delle linee elettriche MT, da parte di e-Distribuzione Spa, in via Aquileia, via Cimitero Israelita, via Vicinale Cannola, via Cannola, corso Malta, via Lahalle e via Arenaccia secondo le seguenti fasi e modalità:

- Fase 1 - dal 22/04/2024 al 10/05/2024 - via Aquileia, nel tratto compreso tra la cabina Enel e l’intersezione con via Cimitero Israelita in avanzamento di 5,00 m oltre il palo di pubblica illuminazione n. 229053, a traffico chiuso. Durante la chiusura al traffico veicolare, per l’accesso alla parte superiore di via Aquileia, è prevista la percorrenza da via Nuova Poggioreale su via Vicinale S. Maria del Pianto, senza ad andare ad alterare la regolare circolazione del traffico, allo stesso modo per la parte inferiore di via Aquileia, ad incrocio con via Cimitero Israelita, dove la percorrenza avverrà su quest’ultima;

- Fase 2 - dal 13 al 14/05/2024 via Cimitero Israelita nel tratto compreso tra via Aquileia fino alla sede di ABC, i lavori saranno eseguiti a traffico chiuso. Per consentire l’accesso e l’uscita dei veicoli dalla sede ABC sarà istituito il senso unico alternato fino a via Nuova Poggioreale;

- Fase 3 - dal 13 al 22/05/2024 via Vicinale Cannola si proseguirà a traffico aperto;

- Fase 4 - dal 23 al 31/05/2024 si proseguirà, a traffico aperto, con la realizzazione di una seconda buca in via Vicinale Cannola e successivamente su via Cannola;

- Fase 5 - dal 03 al 14/06/2024 controviale di corso Malta, lato distretto militare, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Piazzolla e l’intersezione con via Lahalle. È prevista la chiusura del controviale e l’accesso alla caserma dell’E.I. potrà avvenire da altri varchi carrabili esistenti sulle strade perimetrali della stessa;

- Fase 6 - dal 10 al 28/06/2024 via Lahalle si proseguirà con l’apertura della buca giunti e infilaggio cavi a centro strada, dove sono già stati effettuati i lavori di scavo per la posa tubazioni, con un cantiere mobile, a traffico aperto e con istituzione del divieto di sosta ambo i lati lungo il tratto di volta in volta interessato dai lavori;

- Fase 7 dal 01 al 05/07/2024 via Arenaccia a partire dalla confluenza con via Lahalle in direzione piazza Ottocalli, in questa fase il cantiere avrà un ingombro di circa 20 mt. ed i lavori saranno eseguiti a traffico aperto.

Per quanto riguarda le manifestazioni, il 3 maggio prossimo, nell’ambito del “Maggio dei Monumenti 2024”, si volgerà in piazza Municipio l’evento “Volta Celeste”, spettacolo acrobatico che vedrà protagonisti artisti su trampoli e una perfomance aerea di un artista che sarà sospeso e agganciato a una gru, a circa 10 metri di altezza dal suolo. Lo spettacolo inizierà successivamente al tramonto e terminerà non oltre le ore 22.30. Per l’allestimento della gru, che inizierà a partire dal mattino della data in cui si terrà dell’evento e che sarà posizionata nel tratto di piazza Municipio compreso tra il civico 4 e via Ruggero Leoncavallo, è necessario predisporre un particolare dispositivo di traffico che prevede:

- l’inversione del senso di marcia di via Ruggero Leoncavallo, così da consentire la svolta a destra delle auto provenienti da Piazza Municipio;

- la chiusura al traffico del tratto stradale compreso tra l’incrocio tra piazza Municipio e via Ruggero Leoncavallo e il civico 4;

- l’istituzione del doppio senso di marcia nel tratto compreso tra piazza Municipio civ. 3 e l’incrocio tra Piazza Municipio e via Vittorio Emanuele III, necessario a consentire l’ingresso e l’uscita dei condomini del civ. 4.