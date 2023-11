Napoli cantiere aperto: come cambia la viabilità in città da lunedì 6 novembre

Sono tanti i cantieri e i lavori che stanno interessando in questi mesi e in queste settimane le strade di Napoli. In particolare, a partire da lunedì 6 novembre, un'altra serie consistente di interventi interesserà alcune zone cittadine, modificandone la viabilità per i tempi previsti dai lavori.

Nel dettaglio, dal 6 al 14 novembre, in corso Arnaldo Lucci e in piazza Garibaldi, saranno sostituite due pensiline ANM, da parte della società IGPDecaux S.p.a. con le seguenti modalità:

- per la pensilina ubicata in corso Arnaldo Lucci-inizio piazza Garibaldi sarà allestito un cantiere che insisterà in parte sulla carreggiata e in parte sul marciapiede per un ingombro totale di 12,00 x 6,25 m. Saranno lasciati liberi 5,00 m. di carreggiata in modo da favorire il normale transito dei veicoli e dei mezzi di soccorso. Il passaggio pedonale sarà posto sul marciapiede nella parte posteriore della pensilina esistente. Durante l’esecuzione dei lavori, la fermata ANM sarà posta in via transitoria, sulle fermate esistenti in piazza Garibaldi. In particolare coinciderà con le fermate ALIBUS n. 1145 e n. 1119 di piazza Garibaldi (corsia centrale) in modo da garantire il prosieguo del servizio di trasporto pubblico durante i lavori.

- per quanto riguarda la pensilina ubicata in piazza Garibaldi/altezza giardini, sarà allestito un cantiere di dimensioni 12,00 x 7,60 m. e occuperà parte della carreggiata assicurando, comunque, 5,10 m. per il normale transito veicolare e dei mezzi di soccorso. Il passaggio pedonale sarà garantito tramite un percorso protetto posto sulla parte retrostante la pensilina esistente con restringimento della pista ciclabile esistente. Al fine di garantire il prosieguo del servizio di trasporto pubblico, la fermata ANM sarà spostata temporaneamente a 20,00 m. rispetto a quella esistente, per tutta la durata dei lavori. I lavori saranno svolti a traffico aperto e in orario diurno, dalle ore 7:00 alle ore 18:00, al termine dei quali, ogni giorno, la recinzione di cantiere posta sulla carreggiata sarà accostata al limite del marciapiede esistente.

Dal 6 al 24 novembre al Vomero saranno effettuati dei lavori di scavo per la posa di un tronco di linea elettrica interrata BT e contestuale posa di una nuova cassetta di sezionamento, da parte di E-Distribuzione, in via Enrico Alvino, via Alessandro Scarlatti e piazza Vanvitelli. I lavori saranno eseguiti partendo da via Alvino altezza civ. 50 scavando sulla pavimentazione in cubetti fino ad arrivare al centro dell'intersezione con via Scarlatti, così da lasciare spazio ai pedoni in corrispondenza degli esercizi commerciali e non creare intralcio ai veicoli autorizzati a transitare nell'area pedonale in questione, lungo l'intero tracciato oggetto di lavori. I lavori saranno eseguiti dal lunedì al giovedì dalle ore 9:00 alle ore 18:00 con rimozione del cantiere a fine giornata lavorativa, mentre di venerdì il cantiere sia rimosso entro le ore 16:00 perché la zona è interessata dalla movida del fine settimana.

Dal 6 al 20 novembre 2023 si procederà alla chiusura temporanea di alcune strade ricadenti nella Municipalità 5 per eseguire in sicurezza, nell’ambito dei lavori di efficientamento energetico delle porzioni dell’impianto di pubblica illuminazione alimentate dalla cabina M054 Vomero, la sostituzione dei sostegni, dei corpi illuminanti e tratti di linea. I lavori saranno eseguiti dalla Elettrovit Srl, per conto della Rti Next Government Srl, con le seguenti modalità:

- dal 6 al 7 novembre 2023 via Settimio Severo Caruso: divieto di transito e di sosta, con sospensione stalli a pagamento, il divieto di sosta vigerà per H24. Il percorso alternativo interesserà viale Michelangelo, via V. D’Annibale, via S. Gennaro ad Antignano, via Merliani, via F. Solimena, via Torrione San Martino;- dal 08 al 09/11/2023 vico Cacciottoli: divieto di transito e di sosta, con sospensione stalli a pagamento, il divieto di sosta vigerà per H24. Inoltre si provvederà ad istituire il doppio senso

di circolazione in via Settimio Severo Caruso ed il divieto di sosta, con sospensione stalli di sosta a pagamento. Il percorso alternativo interesserà viale Michelangelo, via V. D’Annibale, via S. Gennaro ad Antignano, via Merliani, via F. Solimena, via Torrione San Martino;

- il 10 novembre 2023 via Antonio Sacchini: divieto di transito e di sosta, con sospensione stalli a pagamento. Percorso alternativo: via Torrione San Martino, via M. Kerbaker;

- dal 13 al 16 novembre 2023 via Torrione San Martino: divieto di transito e di sosta, con sospensione stalli a pagamento, il divieto di sosta vigerà per H24. Percorso alternativo: via A. Sacchini, via M. Kerbaker, via D. Cimarosa, via G.L. Bernini, viale Michelangelo, via S.S. Caruso, via Cacciottoli;

- il 17 novembre 2023 via Giuseppe Recco – via Antignano: divieto di transito e di sosta, con sospensione stalli a pagamento. Percorso alternativo: via M.C. de Bustis, via S. Conca, via M. Fiore, Piazza Medaglie D’Oro, via Altamura, via Simone Martini, via Arenella, via Don Luigi Sturzo. L’intervento richiederà un paio di ore, all’esito delle quali sarà ripristinata la viabilità ordinaria;

- il 20 novembre 2023 via Don Luigi Sturzo per il solo tratto tra via Paesiello a via Gemito: divieto di transito e di sosta, con sospensione stalli a pagamento. Procederà con l’inversione del senso di circolazione del tratto di via Arenella compreso tra via Simone Martini e via Don Luigi Sturzo, così da deviare il traffico proveniente da via Giuseppe Recco alla suddetta via Arenella. Percorso alternativo: via M.C. de Bustis, via S. Conca, via M. Fiore, Piazza Medaglie D’Oro, via N.A. Porpora, via M. De Vito Piscicelli, via San Giacomo dei Capri, via Altamura, via Simone Martini, via Arenella, via Don Luigi Sturzo. Si precisa che l’intervento sarà eseguito tra le 9.00 e le 12.00 per limitare al massimo i disagi per la viabilità, all’esito delle quali sarà ripristinata la viabilità ordinaria. Durante le chiusure temporanee delle strade indicate sarà in ogni caso consentito l’accesso ai soli residenti, mezzi di soccorso, di emergenza e forze dell’ordine.

Dal 6 novembre al 5 dicembre, inoltre, saranno eseguiti dei lavori di scavo, da parte della “RTI La Semaforica Srl”, per la sostituzione dei cavidotti di impianti semaforici, secondo la seguente calendarizzazione:

- dal 6 al 10 novembre in via Don Giovanni Bosco incrocio rampe del Campo. I lavori saranno eseguiti in attraversamento, a traffico aperto e in orario diurno dalle ore 8:00 alle ore 17:00. Gli scavi si eseguiranno in n. 3 fasi consecutive su via Don Giovanni Bosco: il primo cantiere partirà dal marciapiede fino a metà corsia dir. Piazza Carlo III. Alla chiusura di questo, si aprirà un nuovo cantiere in corrispondenza dello spartitraffico fino a metà corsia dir. via Nuova del Pianto. L’ultimo cantiere si aprirà da metà corsia dir. via Nuova del Pianto al marciapiede. Altre n. 2 fasi consecutive sono previste all’incrocio con le rampe del Campo che andranno ad occupare mezza carreggiata per volta. È prevista la rimozione forzata nelle aree prossime al singolo cantiere che, al termine di ogni giornata lavorativa, sarà smobilitato;

- dal 13 al 16 novembre 2023 viale Umberto Maddalena altezza deposito C.T.P. I lavori saranno eseguiti in attraversamento, a traffico aperto e in orario notturno dalle ore 21:00 alle 6:00. Gli scavi saranno eseguiti in n. 4 fasi consecutive: il primo cantiere partirà dal marciapiede fino a metà carreggiata dir. via Nuova del Pianto. Alla chiusura di questo, si aprirà un secondo cantiere da metà carreggiata dir. via Nuova del Pianto fino allo spartitraffico. Il terzo cantiere si aprirà in corrispondenza dello spartitraffico fino a metà carreggiata dir. corso Secondigliano al termine del quale si aprirà l’ultimo cantiere, a partire da metà carreggiata dir. corso Secondigliano fino al marciapiede.

- dal 27 novembre al 5 dicembre 2023 corso Secondigliano, via Napoli Capodimonte, via Roma verso Scampia. I lavori in attraversamento saranno eseguiti in corrispondenza del cosiddetto quadrivio di Arzano, a traffico aperto e in orario diurno dalle ore 8:30 alle 17:30.



Gli scavi saranno eseguiti in 7 fasi consecutive come segue: il primo cantiere occuperà la corsia di Corso Secondigliano dir. via Roma verso Scampia, alla chiusura del quale verrà aperto un cantiere su Corso Secondigliano dir. via Toscanella. Successivamente, verrà avviato un cantiere su via Napoli Capodimonte a partire dal marciapiede fino a metà corsia dir. via Limitone Arzano. Alla chiusura di questo, si aprirà un altro cantiere al centro carreggiata, al termine del quale si aprirà l’ultimo cantiere da metà corsia dir. via Miano fino al marciapiede. Si passerà, infine, su via Roma verso Scampia con l’apertura di un cantiere che occuperà metà carreggiata a partire dal marciapiede in direzione corso Secondigliano. Alla chiusura di questo cantiere se ne aprirà uno sul lato opposto, in dir. corso Secondigliano delle medesime dimensioni. Per questi lavori è prevista la rimozione forzata nelle aree prossime ai singoli cantieri e l’impresa esecutrice dei lavori provvederà a predisporre la segnaletica almeno 48h prima dell’inizio dei lavori. Per tutti gli impianti semaforici citati, i lavori saranno eseguiti con l’ausilio di movieri per la gestione del traffico e verrà sempre lasciata una corsia libera di 3,00-3,50 m. A fine di ogni giornata lavorativa, infine, il singolo cantiere sarà sempre smobilitato.

Sempre per lavori, dal 6 al 16 novembre, viene istituito:

- il divieto di transito in via Croce, eccetto residenti e mezzi di soccorso;

- il senso unico di marcia in direzione di via nuova Toscanella in via Barone (inversione del senso unico di marcia esistente).