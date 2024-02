Nuovi lavori e cantieri in città: come cambia la viabilità a Napoli nei prossimi giorni

La Conferenza permanente dei servizi per i cantieri stradali e le manifestazioni del Comune di Napoli, che si riunisce con cadenza settimanale, alla presenza dei rappresentanti del Servizio polizia locale, del Servizio strade, viabilità e traffico, della società 2i ReteGas Spa, della società e-Distribuzione Spa, delle Municipalità 1 e 4, ha approvato alcuni cantieri che interesseranno alcune strade cittadine nei prossimi giorni.

Nel dettaglio, dal 23/02/2024 al 04/03/2024 saranno eseguiti, da parte di ABC Napoli, dei lavori di scavo per la posa di una condotta idrica e per la realizzazione di una camera per l’alimentazione della linea antincendio della stazione della Metropolitana di Napoli – Linea 1 del Centro Direzionale di Napoli, in piazza Falcone e Borsellino, in corrispondenza dell’intersezione con via F. Lauria (tratto sottostante al CDN, a senso unico verso la piazza). I lavori saranno eseguiti a traffico aperto e con cantiere mobile, occupando metà per volta la corsia di marcia e lasciando libera al transito la restante parte. A fine di ogni giornata lavorativa è previsto il ripristino della piena viabilità.

Il 24/02/2024, dalle ore 8:00 alle ore 14:00 per la prosecuzione degli interventi di pulizia e rimozione della vegetazione spontanea e infestante lungo la Perimetrale Vomero-Pianura, da parte di Napoli Servizi Spa ed ASIA Spa, saranno chiuse al transito le seguenti rampe:

- Rampa di ingresso da via Montagna Spaccata, in direzione Vomero;

- Rampa di ingresso da via Vicinale Cupa Cintia, in direzione Vomero.

Dal 26/02/2024 al 01/03/2024, nell’ambito della “Rifunzionalizzazione del sistema fognario San Giovanni”, saranno effettuati i lavori di realizzazione della rete fognaria fecale su corso San Giovanni a Teduccio all’altezza del civico 219. Vista la presenza nell’area di cantiere della sede tranviaria con le proprie infrastrutture (rotaie e linea aerea) saranno sospese le corse. Inoltre, poiché i tram non potranno accedere al deposito dell’ANM, il servizio di trasporto pubblico su linea tranviaria sarà attestato in Largo Sant’Erasmo per i primi due giorni. Gli altri tre giorni, i mezzi potranno uscire ed entrare dal deposito sito in Corso San Giovanni a Teduccio. Con riferimento al traffico veicolare, durante i lavori, per il tratto di corso San Giovanni a Teduccio, compreso tra la rotatoria intersezione con via Ferrante Imparato e via Pietro Signorini, si istituirà un senso unico di marcia sul lato destro della sede stradale (direzione Portici) per i veicoli provenienti da Napoli Centro e dalla rotatoria. I veicoli, invece, provenienti da Portici e diretti su via Ferrante Imparato e/o Napoli Centro dovranno svoltare su via Pietro Signorini.

Dal 26/02/2024 al 29/03/2024 nell’ambito del progetto “ABC4Innovation Innovazione dell’IWRM della città di Napoli - Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua”, la Società ABC eseguirà il ripristino del manto stradale, in una parte di via Giulio Cesare e parte di viale J.F. Kennedy come segue:

- dal 26 al 27/02/2024 in via Giulio Cesare, a partire da piazzale Tecchio fino all’angolo con via degli Scipioni (corsia sul lato destro con direzione Galleria Laziale). I lavori saranno eseguiti a traffico aperto con la sospensione della sosta a pagamento;

- dal 28 al 29/02/2024 in viale J.F. Kennedy, a cavallo dell’incrocio don via Arturo Labriola. I lavori saranno eseguiti a traffico aperto con la sospensione della sosta a pagamento;

Si procederà, inoltre, lungo via Nuova Bagnoli, all’esecuzione dei seguenti lavori:

- dal 26/02/2024 al 15/03/2024 canalizzazione ed immissione delle caditoie stradali a partire dall’incrocio con via Nuova Agnano lungo il lato che costeggia le aree ex ILVA. Questi lavori saranno eseguiti a traffico aperto;

- dal 18 al 22/03/2024 realizzazione della camera di manovra in piazza Bagnoli. In questa fase sarà istituito il divieto di sosta lungo la corsia che costeggia l’edicola;

- dal 25 al 29/03/2024 re-immissione in quota dei chiusini e ripristino del manto stradale lungo tutto il tratto stradale, da piazza Bagnoli alla confluenza con via Nuova Agnano. In questa fase i lavori saranno eseguiti a traffico aperto, dalle 7:30 alle 18:00, interessando una semicarreggiata alla volta e le aree di sosta veicolare ed istituendo il divieto di sosta con rimozione.

Dal 27 al 28/02/2024 per la posa in opera di un tronco di linea elettrica interrata BT con relativo armadietto di sezionamento, da parte di e-Distribuzione Spa, in via Comunale Galeone all’altezza del civico 125, sarà istituito il divieto di transito veicolare lungo tutto il tratto stradale, ad esclusione di residenti e mezzi di soccorso.

I lavori saranno eseguiti in orario diurno, dalle ore 7:30 alle 16:30, e alla fine di ogni giornata lavorativa si provvederà alla rimozione della recinzione e sarà smobilitato il cantiere, lasciando la strada sgombera da materiali e attrezzature.

Durante la chiusura al transito veicolare per raggiungere via Provinciale Botteghelle si propone il seguente percorso alternativo: per chi percorre via Domenico De Roberto svoltare su via Antonio Ferraris, proseguire su via Cupa Vicinale S. Severino sino a giungere in via della Stadera e, da questa, immettersi su via Provinciale Botteghelle. Allo stesso modo, ma in senso inverso, per chi percorre via Provinciale Botteghelle e volesse raggiungere via Domenico De Roberto.

Dal 27 al 29/02/2024 per l’esecuzione di lavori di scavo per la posa di condotte idriche, da parte di ABC, sarà interrotto il transito veicolare nell’area della rotatoria di Via Cintia incrocio Viale Traiano nei seguenti orari:

- dalle ore 22:00 del 26/02/2024 alle ore 5:00 del 27/02/2024;

- dalle ore 22:00 del 27/02/2024 alle ore 5:00 del 28/02/2024;

- dalle ore 22:00 del 28/02/2024 alle ore 5:00 del 29/02/2024.

Durante la chiusura i veicoli provenienti da via Cintia saranno deviati su viale Traiano per poi reimmettersi nuovamente nell’area della rotatoria, mentre i veicoli provenienti da via Montagna Spaccata potranno transitare regolarmente in direzione via Cintia.