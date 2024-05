Cantieri e lavori nelle strade di Napoli, le variazioni alla viabilità in vigore dal 20 maggio

La Conferenza permanente dei servizi per i cantieri stradali e le manifestazioni del Comune di Napoli, che si riunisce con cadenza settimanale, ha approvato alcuni cantieri che interesseranno le seguenti strade cittadine:

- Dal 20 al 23/05/2024,saranno eseguiti dei lavori di scavo per la posa in opera di un tronco di linea BT e relativa installazione di una cassetta di sezionamento stradale, da parte di e-Distribuzione Spa, in via Medina.

Il tracciato di scavo avrà inizio dal civico 55 e proseguirà, in direzione di piazza Municipio e occupando gli stalli di sosta a pagamento (strisce blu), fino all’altezza del civico 21/22 (Hotel Palazzo Turchini) sito sul marciapiede opposto. Lo scavo, dunque, proseguirà in attraversamento su entrambe le corsie di via Medina per attestarsi in adiacenza al cordolo stradale fronte civico 21, su cui sarà installata la assetta di sezionamento stradale. I lavori saranno effettuati a traffico aperto con l’utilizzo di movieri in orario notturno, dalle ore 22:00 alle 6:00 e alla fine di ogni turno lavorativo sarà effettuato il ripristino provvisorio ed il cantiere sarà smobilitato per essere riallestito al turno successivo. Sarà garantito, inoltre, un percorso pedonale protetto.

- Dal 20 al 24/05/2024 saranno eseguiti due scavi, da parte di ABC, per la posa di condotte idriche in via Giustiniano, il primo in corrispondenza del civ. 283 e il secondo all’altezza dell’incrocio con via Cassiodoro. I lavori saranno eseguiti senza interruzione del traffico veicolare, in orario diurno a partire dalle ore 09:00 per consentire il deflusso mattutino dei veicoli. I lavori precedentemente previsti dal 6 al 09/05/2024 sono stati posticipati a seguito di ulteriori verifiche da parte di ABC.



- Dal 20/05/2024 all’11/06/2024 saranno eseguiti dei lavori di scavo per la posa in opera di un tronco di linea MT e per l’apertura di buche giunti, da parte di e-Distribuzione Spa, in via Vigliena, Stradone Vigliena, via Marina dei Gigli e via Ponte dei Granili a traffico aperto e come segue:

- dal 20 al 31/05/2024 i lavori saranno eseguiti su via Vigliena lato corso San Giovanni in direzione Stradone Vigliena;

- dal 3 al 05/06/2024 i lavori saranno eseguiti su Stradone Vigliena in direzione via Marina dei Gigli;

- il 06/06/2024 in via Marina dei Gigli in orario notturno dalle ore 22:00 alle 05:00;

- dal 7 all’11/06/2024 in via Ponte dei Granili all’intersezione con via Marina dei Gigli. Detti lavori saranno eseguiti in orario notturno dalle ore 22:00 alle 05:00;

- dal 12 al 18/06/2024 saranno aperte le buche giunti per il tensionamento dei cavi a partire da via Vigliena, lato corso San Giovanni in direzione incrocio via Nuova Marina dei Gigli/Ponte dei Granili.



- Dal 20/05/2024 al 07/06/2024 saranno eseguiti dei lavori di scavo per la sostituzione di un tronco di linea MT, da parte di e-Distribuzione Spa, in via Francesco de Pinedo e piazza Giuseppe Di Vittorio come segue:

- dal 20 al 24/05/2024 lo scavo sarò eseguito lungo il marciapiede di via Francesco de Pinedo, nel tratto compreso tra il civico 25 e l’intersezione con piazza di Vittorio, con la realizzazione di un passaggio pedonale protetto e senza interruzione del traffico veicolare;

- dal 27/05/2024 al 07/06/2024 i lavori proseguiranno in attraversamento su piazza Giuseppe di Vittorio, lato corso Secondigliano, con cantiere mobile e a traffico aperto.



- Dal 20/05/2024 al 13/07/2024 saranno eseguiti dei lavori di scavo per la posa in opera di una condotta di gas metano, da parte di 2i ReteGas Spa, in via Vicinale Maranda come segue:

- dal 20 al 22/05/2024 i lavori saranno eseguiti su via Vicinale Maranda all’altezza del civico 39 fino alla confluenza con via Clemente Maglietta a traffico aperto;

- dal 23/05/2024 al 13/07/2024 i lavori proseguiranno, in direzione via Argine, fino al civico 1 di via Vicinale Maranda con l’istituzione dalle ore 09.00 alle ore 17.00 del divieto di transito veicolare. Durante la chiusura al traffico veicolare sarà consentito ai residenti l’accesso ai varchi carrai autorizzati. I non residenti, per raggiungere via Argine dovranno percorrere, in alternativa, via Mario Palermo.



- Dal 20/05/2024 al 17/07/2024 saranno eseguiti dei lavori di scavo per la posa in opera di un tronco di linea MT e per l’apertura di buche giunti, da parte di e-Distribuzione Spa, in via Domenico Cimarosa, via Luca Giordano, via Andrea Vaccaro e via Mattia Preti a traffico aperto e come segue:

- dal 20/05/2024 al 27/06/2024 i lavori inizieranno su via Domenico Cimarosa a partire dall'incrocio con Via Michele Kerbaker e saranno eseguiti in orario diurno dalle ore 08:30 alle ore 18:00 su semi-carreggiata con l'ausilio di movieri.

Inoltre, al di arrecare meno disagio possibile al traffico veicolare, gli attraversamenti Alvino-Cimarosa, Bernini-Cimarosa, Merliani-Cimarosa e Giordano-Cimarosa saranno eseguiti in orario notturno dalle ore 22:00 alle ore 06:00 e impegnando una semi-carreggiata per volta. Sull'intera strada, nel tratto di volta in volta interessato dai lavori, sarà inibita la sosta negli stalli regolamentati a pagamento (strisce blu);

- dal 28/06/2024 al 04/07/2024 i lavori interesseranno il tratto di via Luca Giordano compreso tra l'incrocio con via Domenico Cimarosa e via Andrea Vaccaro. Il cantiere sarà allestito sul lato destro della carreggiata, considerando il senso di marcia che va da via Andrea Vaccaro in direzione Teatro Diana. Sarà inibita la sosta sugli stalli regolamentati a pagamento (strisce blu) su entrambi i lati della carreggiata.

Dal 5 all’11/07/2024 i lavori interesseranno via Andrea Vaccaro all’incrocio con via Luca Giordano. Lo scavo in attraversamento tra le due strade citate sarà eseguito in orario diurno in due fasi operative, impegnando una semi-carreggiata per volta. Il cantiere sarà posto sul lato destro della carreggiata, considerando il senso di marcia che va da Piazzetta Aniello Falcone in direzione via Luca Giordano. Anche in via Andrea Vaccaro, durante le opere di scavo, sarà inibita la sosta su strisce blu.

Dal 12 al 17/07/2024 i lavori si concluderanno in via Mattia Preti sul lato destro della carreggiata, considerando il senso di marcia che va da Piazzetta Aniello Falcone in direzione via Luca Giordano.

Vista la copiosa affluenza di persone nel weekend, i lavori saranno sospesi ogni venerdì pomeriggio entro le ore 17:00 e i cantieri saranno smobilitati fino al lunedì successivo per la ripresa dei lavori. Inoltre, per consentire il transito dei privati agli accessi carrabili saranno posate, ove necessario, delle pedane mobili e sarà garantito il regolare transito pedonale con appositi percorsi protetti.



- Fino al 07/11/2024, nell’ambito dell’intervento denominato “Tempio della Scorziata. Recupero e rifunzionalizzazione lotto A- Grande Progetto Centro Storico di Napoli, valorizzazione del sito UNESCO”, per la prosecuzione dei lavori sarà prorogato il dispositivo di traffico attualmente in vigore in vico Cinquesanti, nel tratto compreso tra i numeri civici 25 e 27. Tale dispositivo prevede l’interdizione della circolazione veicolare, escluso residenti diretti verso varchi carrabili autorizzati e mezzi di soccorso e il senso unico alternato, con precedenza ai veicoli in uscita da vico Cinquesanti, per i soli veicoli autorizzati.



- Dal 28 al 31/05/2024 saranno eseguiti i lavori per la realizzazione degli attraversamenti pedonali stradali rialzati e della segnaletica orizzontale nel tratto di Corso Malta compreso tra via Fiume e traversa Zara. I lavori saranno eseguiti in orario diurno a partire, a traffico aperto con restringimento della carreggiata interessando una corsia alla volta a partire da quelle meno trafficate nelle ore mattutine (carreggiate in direzione Tangenziale) e come segue:

Attraversamento pedonale altezza civico 72:

- dal 28 al 29/05/2024, il traffico pedonale sarà tutto indirizzato verso gli attraversamenti pedonali presenti all’incrocio con via Fiume o con via Poggioreale;

Attraversamento pedonale altezza incrocio via Fiume:

- dal 30 al 31/05/2024, il traffico pedonale sarà tutto indirizzato verso l’attraversamento pedonale all’altezza del civico 72.