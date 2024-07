Dalla zona est al Vomero: lavori e cantieri previsti a Napoli nelle prossime settimane

La Conferenza permanente dei servizi per i cantieri stradali e le manifestazioni del Comune di Napoli, alla presenza dei rappresentanti del Servizio polizia locale, del Servizio strade viabilità e traffico, del Servizio ciclo integrato delle acque, delle Municipalità 4, 5 e 6, della società 2i ReteGas Spa e di e-Distribuzione Spa, ha approvato alcuni cantieri che interesseranno alcune strade cittadine nei prossimi giorni e nelle prossime settimane.

Nel dettaglio, fino al 25/08/2024, nell’ambito della rifunzionalizzazione del sistema fognario San Giovanni, saranno effettuati dei lavori lungo corso San Giovanni a Teduccio riguardanti il rifacimento e la risagomatura del marciapiede sinistro (lato monte) e nell’esecuzione di scavi per la posa in opera di una condotta fognaria nel tratto compreso tra il civico 440 e l’intersezione con via Ammiraglio Aubry.

Durante l’esecuzione dei lavori sarà modificata la disciplina viabilistica del tratto interessato suddividendo la carreggiata lato mare in due corsie con sensi di marcia contrapposti, sarà inoltre istituito il divieto di sosta con rimozione coatta su ambo i lati della carreggiata.

Fino al 30/09/2024, saranno effettuati dei lavori lungo corso San Giovanni a Teduccio, nel tratto compreso tra il civico 193 e via Giuseppe Garibaldi riguardanti il rifacimento e la risagomatura del marciapiede destro (direzione Portici) e nell’esecuzione di uno scavo, da eseguire in senso longitudinale sulla sede stradale, per la posa in opera di una condotta fognaria (lato mare). Questi interventi, precedentemente previsti dal 15/03/2024 al 30/06/2024 sono slittati a causa di un’interferenza con le infrastrutture di e-Distribuzione, per risolvere la quale si sono protratti i tempi di avvio della cantierizzazione.

Verrà, dunque, allestita un’area di cantiere della lunghezza complessiva di ca. 230,00 ml lungo il tratto suddetto che occuperà parte del marciapiede e parte della carreggiata lato mare. Durante l’esecuzione dei lavori sarà quindi disposta la chiusura al transito veicolare della corsia destra, direzione Portici, per il tratto di strada di corso San Giovanni a Teduccio fra il civico 193 e l’intersezione con via Giuseppe Garibaldi con deviazione dei veicoli sulla corsia di sinistra e l’istituzione, sulla stessa, di un senso unico di circolazione con direzione di marcia verso Portici.

Gli autoveicoli provenienti da Portici e diretti a via Ferrante Imparato o a Napoli Centro avranno l’obbligo di svoltare su via Pietro Signorini, immettersi sulla rotatoria di via Ferrante Imparato e proseguire su corso San Giovanni a Teduccio, con l’istituzione, inoltre, su via Pietro Signorini del divieto di sosta sul lato destro della carreggiata. Si prevede infine la sospensione del servizio tranviario sul tratto di corso San Giovanni interessato dai lavori, assicurando l’uscita dei tram dal deposito entro le 07:30 e il rientro degli stessi dopo le 17:00.

Dall'8 al 12/07/2024 saranno eseguiti, da parte della società Vodafone, dei lavori di scavo per lo sviluppo della rete che interesseranno via Tito Angelini, via Filippo Palizzi e via Torrione San Martino con le seguenti modalità:

- dall'8 al 09/07/2024 via Tito Angelini: I lavori saranno effettuati fronte civico 23 su sede stradale, a traffico veicolare aperto e con l’occupazione di n.2 stalli di sosta (strisce blu);

- dal 10 all’11/07/2024 via Filippo Palizzi: I lavori saranno effettuati fronte civico 43 su sede stradale, a traffico veicolare aperto e con l’occupazione di n.2 stalli di sosta (strisce blu);

- il 12/07/2024 via Torrione San Martino: I lavori saranno effettuati presso il civico 4 e per l’esecuzione di questi ultimi, sarà necessario chiudere al traffico veicolare il tratto compreso tra l’intersezione con via Kerbaker e via Bernini.

In alternativa i veicoli diretti a via Bernini/piazza Fanzago dovranno svoltare su via Kerbaker, via Scarlatti, piazza Vanvitelli.

Dall'8 al 13/07/2024 saranno eseguiti, da parte di TERNA Rete Italia Spa, i lavori di ripristino definitivo del manto stradale in via Ponte dei Granili e in via Reggia di Portici. Questi interventi inizieranno in via Ponte dei Granili altezza civ. 32, in direzione Napoli centro, per proseguire su via Reggia di Portici fino all’intersezione con via Sant’Erasmo e saranno eseguiti a traffico aperto metà carreggiata alla volta, in orario notturno dalle ore 22:00 alle ore 05:00.

Dall'8/07/2024 al 07/08/2024 saranno eseguiti, da parte di e-Distribuzione Spa, dei lavori di scavo per la posa in opera di un tronco di linea elettrica interrata BT che interesseranno I° Traversa via Villa Bisignano, Traversa Prima Villa Bisignano, via Cupa Rubinacci e via Villa Bisignano con le seguenti modalità:

- dal 08 al 25/07/2024 - I° Traversa via Villa Bisignano e Traversa Prima Villa Bisignano. I lavori saranno effettuati in n. 22 fasi con cantiere mobile, a traffico veicolare aperto con il solo restringimento di carreggiata;

- dal 26/07/2024 al 02/08/2024 via Cupa Rubinacci: I lavori saranno effettuati in n. 4 fasi a traffico veicolare aperto con l’istituzione di un senso unico alternato limitato alla fascia oraria in cui si svolgeranno le lavorazioni ovvero dalle ore 07:30 alle ore 17:00, con l’ausilio di movieri;

- dal 05 al 07/08/2024 via Villa Bisignano: I lavori saranno effettuati in n. 3 fasi sia in senso longitudinale che in attraversamento, pertanto il tratto interessato dai lavori compreso tra l’intersezione con via Cupa Rubinacci ed il civico n° 13/C sarà chiuso al traffico veicolare dalle ore 22:00 alle ore 07:00. Il tratto residuale non oggetto di lavorazioni a partire dal civico n° 13/C sino all’intersezione con la 4° Traversa via Villa Bisignano sarà transitabile in senso unico alternato regolato da movieri. Alla fine di ogni turno lavorativo sarà effettuato il ripristino provvisorio ed il cantiere sarà smobilitato per essere riallestito al turno successivo.

Durante la chiusura notturna del tratto di via Villa Bisignano si dovrà percorrere, in alternativa, per chi proviene da via Villa Bisignano all’intersezione con via Cupa Rubinacci, via Cupa Rubinacci, viale della Villa Romana, Corso Sirena, via Suor Maria della Passione Beata, 4° Traversa via Villa Bisignano per arrivare in via Villa Bisignano. Questi lavori sono stati posticipati, erano previsti dal 24/06 al 23/07/2024.

Dal 10 al 12/07/2024 saranno eseguiti dei lavori di scavo per la posa in opera di 2 condotte di gas metano per allacciamento utenze, da parte di 2i ReteGas Spa, in via Pallucci all’altezza del civico 52 e del civico 60. I lavori saranno eseguiti in orario diurno, a partire dalle ore 09:00 e a traffico aperto.

Fino all’11/07/2024, nell’ambito dei lavori relativi al ricovero materiale rotabile della tratta Centro Direzionale/Capodichino della Linea 1 della Metropolitana di Napoli, saranno effettuati dei lavori di scavo per la realizzazione di 2 polifere elettriche, in via Michele Parise, nel tratto compreso tra via Nuova Poggioreale e Largo Tarantini.

I lavori saranno eseguiti in parte su marciapiede ed in parte in attraversamento su sede stradale in due fasi come segue:

Fase 1: dal 01 al 03/07/2024 in orario diurno lato Stazione della Circumvesuviana;

Fase 2: dal 08 all’11/07/2024 i lavori proseguiranno fino al marciapiede lato cantiere Metropolitana, in orario notturno come segue:

dalle ore 20:00 del 08/07/2024 alle ore 05:00 del 09/07/2024;

dalle ore 20:00 del 09/07/2024 alle ore 05:00 del 10/07/2024;

dalle ore 20:00 del 10/07/2024 alle ore 05:00 del 11/07/2024.

Durante le suddette fasi i lavori saranno eseguiti a traffico aperto con il solo restringimento di carreggiata e l’ausilio di movieri. I lavori su marciapiede saranno eseguiti nei giorni 4 e 5/07/2024.

Dall'8 al 10/07/2024 saranno eseguiti dei lavori di scavo per la posa in opera di un tronco di linea MT, da parte di e-Distribuzione Spa, in via Argine all’altezza del civico 1050. I lavori saranno eseguiti esclusivamente su marciapiede senza intralcio al traffico veicolare.

Dall'8 al 11/07/2024, saranno effettuati dei lavori di scavo, da parte della Immobiliare Striano Srl, per immissione in fogna pubblica di utenza privata in via Ulisse Prota Giurleo n. 50/A.

I lavori saranno eseguiti, in orario notturno come segue:

dalle ore 22:00 del 08/07/2024 alle ore 05:30 del 09/07/2024;

dalle ore 20:00 del 09/07/2024 alle ore 05:30 del 10/07/2024;

dalle ore 20:00 del 10/07/2024 alle ore 05:30 del 11/07/2024.

I lavori saranno eseguiti con l’istituzione del senso unico alternato regolato da movieri. Inoltre, alla fine di ogni turno lavorativo, sarà effettuato il ripristino provvisorio ed il cantiere sarà smobilitato per essere riallestito al turno successivo.

Dall'8/07/2024 al 08/08/2024 proseguiranno i lavori di scavo, da parte di e-Distribuzione Spa, per la sostituzione di un tronco di linea elettrica MT in piazza Giuseppe di Vittorio, via Nuova del Campo e in viale Comandante Umberto Maddalena secondo le seguenti e modalità:

dal 08 al 11/07/2024 - I lavori inizieranno in piazza di Vittorio alla confluenza con Calata Capodichino in direzione viale Umberto Maddalena, e saranno eseguiti in attraversamento a traffico aperto e in orario notturno dalle ore 22:00 alle ore 05:00;

dal 11 al 19/07/2024 - I lavori proseguiranno lungo viale Umberto Maddalena, in adiacenza al marciapiede lato destro della carreggiata fino a circa 10.00 m. dall’uscita della rampa dell’Asse Mediano, in orario diurno dalle ore 07:00 alle 19:00;

dal 22 al 24/07/2024 – I lavori, sempre su viale Umberto Maddalena, proseguiranno in orario notturno dalle 22:00 alle 07:00, in attraversamento fino all’altezza del civico 56;

dal 22 al 31/07/2024 – i lavori si attesteranno su via Nuova del Campo all’altezza del civico 26 fino a viale Umberto Maddalena altezza civico 380;

dal 01 al 08/08/2024 – I lavori proseguiranno su viale Umberto Maddalena nel tratto compreso tra il Palo di pubblica illuminazione n. 005039 ed il civico 250.

Detti lavori saranno eseguiti su marciapiede in orario diurno senza intralcio al traffico veicolare e garantendo il transito in sicurezza dei pedoni.

Dall'8/07/2024 al 27/09/2024 saranno eseguiti dei lavori di scavo, da parte di e-Distribuzione Spa, per la sostituzione di un tronco di linea elettrica MT interrato lungo via Lucio Amelio e via Miano.

I lavori inizieranno da via Lucio Amelio (altezza semaforo alla confluenza con via Capodimonte) in prosecuzione su via Miano (lato muro di cinta bosco di Capodimonte) fino all’altezza del civico n. 55 (fronte Garittone). In quest’ultimo punto i lavori proseguiranno per un solo giorno in attraversamento su via Miano per raggiungere la cabina “Garittone” con l’istituzione di un senso unico alternato. I lavori saranno eseguiti con cantiere mobile che, a fine giornata lavorativa, sarà smobilitato per essere allestito nuovamente al turno successivo.