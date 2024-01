Lavori e cantieri, come cambia la viabilità a Napoli dopo le feste

Dopo le feste natalizie, ripartono lavori e cantieri in numerose zone della città di Napoli. Da ovest a est, passando per il centro e la zona nord, sono istituiti dispositivi di circolazione temporanea che muteranno la viabilità in alcune strade. Questi gli interventi previsti nel dettaglio:

Centro

Per permettere le operazioni di messa in sicurezza del fabbricato di proprietà comunale sito in vico San Matteo n. 21, è istituito il divieto di circolazione veicolare e di sosta con rimozione coatta secondo il seguente calendario:

- dal 08/01/2024 al 21/01/2024 in vico San Matteo, tratto tra vico Lungo San Matteo a vico Tre Regine e in vico Tre Regine, tratto tra vico San Matteo e vico Tre Re a Toledo;

- dal 22/01/2024 al 04/02/2024 in vico Tre Regine, tratto tra vico San Matteo e vico Tre Re a Toledo e vico Tre Re a Toledo, tratto tra vico Tre Regine e vico Lungo San Matteo;

- dal 05/02/2024 al 18/02/2024 in vico Tre Re a Toledo, tratto tra vico Tre Regine e vico Lungo San Matteo e vico Lungo San Matteo, tratto tra vico San Matteo e vico Tre Re a Toledo;

- dal 19/02/2024 al 01/03/2024 in vico Lungo San Matteo, tratto tra vico San Matteo e vico Tre Re a Toledo.

Dal citato divieto sono esclusi:

- i veicoli delle forze dell'ordine;

- i veicoli di emergenza, soccorso e Protezione Civile;

- i veicoli degli enti erogatori di pubblici servizi nell’espletamento delle attività di loro competenza in emergenza;

- i veicoli destinati al trasporto di persone con limitate od impedite capacità motorie munite del prescritto contrassegno per la salita e la discesa del disabile motorio;

- gli aventi titolo diretti ai passi carrabili nelle strade interessate dal dispositivo viabilistico.

Dall'8/01/2024 al 22/01/2024, dal lunedì al giovedì, dalle ore 21:30 alle ore 5:00 del giorno successivo, per il tempo strettamente necessario alle attività di scavo, è istituito, inoltre, il divieto di sosta con rimozione forzata in via Foria, sulla carreggiata con direzione piazza Cavour, per 50 metri lato piazza Carlo III.

Per il giorno 9/01/2024 dalle ore 07:30 alle ore 17:00 è istituito il divieto di transito veicolare nell’interviale di collegamento tra via Caracciolo e via Mergellina/via Orazio;

Dal 9/01/2024 al 26/01/2024, inoltre, dal lunedì al venerdì, dalle ore 07:30 alle ore 17:00, per il tempo strettamente necessario alle attività di scavo, in via Mergellina, nella corsia con direzione via Posillipo, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata per almeno 50 metri lato piazza Sannazzaro.

Zona nord

Dall'8 al 12/01/2024, nell’ambito dei lavori di realizzazione Metropolitana Linea 1 tratta Secondigliano-Di Vittorio, da parte della CO.ME.CA. Scarl, sarà eseguito uno scavo in attraversamento su Calata Capodichino. I lavori saranno eseguiti in attraversamento, in orario diurno dalle ore 08:00 alle 17:00, in n. 6 fasi partendo all’altezza del civico 268 fino al marciapiede opposto e senza interruzione del traffico veicolare.

Zona ovest

Dall'8 all11/01/2024, si eseguiranno, da parte di ABC Napoli, i lavori di ripristino definitivo del manto stradale in via Giustiniano, nel tratto compreso tra via Cassiodoro e via Piave. I lavori si eseguiranno in orario diurno ed interesseranno l’intera carreggiata, pertanto, sarà istituito il divieto di sosta su ambo i lati ed il senso unico alternato nel tratto compreso tra l’intersezione con Viale Traiano/Via Po e Via Piave.

Zona est

A causa di avverse condizioni meteo, sono stati prorogati i lavori di scavo per la sostituzione delle linee elettriche MT, da parte di E-Distribuzione Spa, in alcune strade della Municipalità 3. I lavori saranno eseguiti a traffico aperto secondo la seguente calendarizzazione: dall'8 al 26/01/2024 in via Arenaccia; dal 29/01/2024 al 08/02/2024 in via Ludovico Antonio Astore.

Fino al 30/06/2024, per consentire il completamento dei lavori attinenti alla realizzazione della stazione denominata “Centro Direzionale” della Linea 1 della Metropolitana, verrà prorogata l’O.D. n. 1046 del 07/07/2023 che prevede il divieto di transito veicolare, eccetto i mezzi di cantiere, lungo la rampa di viale Terracini adiacente alla chiesa di San Carlo Borromeo che da quota +12,00 scende a quota + 5,00 con senso di marcia verso l’isolato F.

Fino al 12/01/2024 saranno eseguiti dei lavori di scavo, della società Edil PRA. FRA. S.r.l., per allaccio in fogna pubblica a servizio di una unità immobiliare in via Ferrante Imparato n. 447. I lavori saranno eseguiti allestendo un ordine di cantiere in due fasi, la prima riguarderà quella sulla sede stradale della corsia destra in direzione via Traccia Poggioreale, lavorando su tre tronconi di scavo. Il primo in senso longitudinale per intercettare il pozzetto esistente su sede stradale, il secondo sarà obliquo sino ad immettersi nel nuovo pozzetto da realizzarsi su sede stradale delle dimensioni di 0,50x0,50 ml, ed il terzo in attraversamento sino a giungere al limite del passo carraio. La seconda fase sarà realizzata in attraversamento interamente su passo carraio. I lavori saranno eseguiti a traffico veicolare aperto, evitando in tal modo l’interruzione del transito veicolare, ed in orario diurno.

Fino al 16/02/2024 è istituito inoltre:

• il divieto di transito veicolare sull’anello della rotatoria insistente all’intersezione di Corso San Giovanni con via F. Imparato;

• l'obbligo per i veicoli con massa a pieno carico superiore alle 3,5 t in transito su Corso San Giovanni di proseguire diritto all’intersezione con via Pietro Signorini.