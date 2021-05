Investire al tempo del Covid: la storia di coraggio di Marika e dei suoi cosmetici

La pandemia ha travolto pesantemente molti settori economici. Una crisi profonda che sta determinando la chiusura di molte attività, ma in questo scenario di "terra bruciata", che il Covid si sta lasciando alle spalle, spunta anche qualche germoglio di speranza.

Ne è un esempio la storia di Marika Zirilli, 30enne di origini napoletane, che ha fatto della sua passione per i cosmetici un lavoro. Il suo marchio Kaos "ha l'obiettivo - come ha raccontato a NapoliToday - di offrire cosmetici e profumi di alta qualità che rispettasse la pelle di tutte le età, soprattutto le più sensibili".

L'arrivo del Covid poteva risultare un ostacolo per il sogno di Marika, ma arrendersi non è una parola contemplata nel suo vocabolario. "Il Covid ha colpito tutti, anche noi. Io ci ho pensato molto ed ho deciso di intraprendere questa strada. Ho preferito investire tutto ciò che avevo in questo e-commerce", racconta la giovane imprenditrice.

"La crisi non può fermarci"

"L'idea è nata da un'esperienza personale, legata ad una persona cara. Stava attraversando un brutto periodo ed io cercavo un modo per farla stare bene. Poi si è messa la pandemia. Ho visto che le attività stavano chiudendo e che per me c'erano poche prospettive. Da lì ho deciso di mettermi in gioco e tentare la strada dell'imprenditoria", ha continuato.

"Ho iniziato ad accostarmi al mondo del benessere sin da ragazzina, ho sempre preferito scegliere e valutare ogni prodotto per i suoi ingredienti e la sua efficacia, piuttosto che seguire la moda del momento. Come detto, vista anche la mia esperienza personale, punto sempre ad offrire prodotti di alta qualità, stando attenta anche alle tasche delle persone", dice ancora.

"Spero che questa mia scelta - ha concluso - possa dare coraggio anche a tanti giovani che in questo periodo stanno soffrendo per questa crisi. La pandemia è letale in tutti i sensi, ma non ci possiamo permettere di fermarci".