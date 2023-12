Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

STELLE DI NATALE AIL OGNI MALATO DI LEUCEMIA HA LA SUA BUONA STELLA 8 - 9 - 10 dicembre TORNA IL TRADIZIONALE APPUNTAMENTO DI AIL CON LA SOLIDARIETÀ IN 4.500 PIAZZE ITALIANE. Vieni su www.ail.it per sapere dove trovare le Stelle di Natale dell’Associazione Italiana contro Leucemie, linfomi e mieloma, dall'8 al 10 dicembre DAL 4 AL 10 DICEMBRE SI POTRÀ DONARE DA RETE FISSA E MOBILE AL NUMERO SOLIDALE 45587 Nei giorni 8, 9 e 10 dicembre tornano le Stelle di Natale AIL a colorare oltre 4.500 piazze italiane, iniziativa posta sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e giunta alla sua 35° edizione. Si rinnova così lo storico appuntamento con la solidarietà promosso dall’Associazione Italiana contro leucemie, linfomi e mieloma da sempre al fianco dei pazienti ematologici e delle loro famiglie. Il contributo minimo associativo per ricevere la Stella di Natale AIL o la stella di cioccolato “Sogni di cioccolato AIL” è di 13 euro; per sapere in quali piazze trovare i 16.000 volontari dell’AIL dall’8 al 10 dicembre vieni su www.ail.it o chiamaci al numero 06 7038 6060 (dal 5 dicembre). Quest’anno, inoltre, sarà possibile sostenere AIL donando da fisso e mobile al numero solidale 45587, per supportare il progetto AIL Accoglie dedicato alle Case Alloggio AIL, strutture situate nei pressi dei Centri di Ematologia che accolgono gratuitamente malati e famigliari durante il periodo di cura. Sarà quindi possibile: inviare un SMS solidale per donare 2 euro da cellulari WINDTRE, TIM, Vodafone, iliad, PosteMobile, Coop Voce, Tiscali; oppure donare 5 o 10 euro per le chiamate da rete fissa TIM, Vodafone, WINDTRE, Fastweb, Tiscali, Geny Communications e, sempre per la rete fissa, di 5 euro da TWT, Convergenze e PosteMobile. Con le Stelle di Natale, i Sogni di cioccolato e il Numero solidale, quindi, AIL triplica l’impegno a favore della ricerca scientifica e dell’assistenza ai pazienti ematologici in tutta Italia. Migliorare la qualità di vita del malato e delle loro famiglie è uno degli obiettivi di AIL. I pazienti che risiedono lontano dai Centri di Ematologia presso i quali sono in cura, dopo il primo periodo di ospedalizzazione, devono proseguire le terapie spesso per periodi prolungati. Le Case AIL offrono accoglienza e conforto ai pazienti che si curano lontano da casa; sono luoghi dove il paziente e il suo caregiver possono vivere senza sostenere costi, in un ambiente familiare vicino al Centro di ematologia di riferimento, ricevendo le cure necessarie. Le Case AIL sono presenti nell’80% delle regioni italiane e in 33 città, con 88 unità immobiliari che comprendono 127 appartamenti e 5 residenze, per un totale di 666 posti letto. Garantire ai pazienti e alle loro famiglie il miglior funzionamento e la modernizzazione delle Case AIL è l’obiettivo della raccolta fondi AIL, affinché possano essere adeguate ai loro bisogni fisici e psicologici nel lungo e complesso percorso della malattia. L’iniziativa Stelle di Natale AIL ha permesso in tanti anni di mettere in campo progetti di ricerca scientifica e assistenza e ha contribuito a far conoscere i rilevanti progressi nel trattamento dei tumori del sangue. AIL: • finanzia la ricerca sulle leucemie, i linfomi, il mieloma e le altre malattie del sangue; • sostiene servizi socioassistenziali; • realizza le Case alloggio AIL vicine ai maggiori Centri di Ematologia, per accogliere gratuitamente i pazienti non residenti e i loro familiari che devono affrontare lunghi periodi di cura. • organizza il servizio di cure domiciliari per adulti e bambini, per evitare il ricovero in ospedale a tutti i pazienti che possono essere curati nella propria casa; • finanzia servizi di supporto psicologico, offrendo l’opportunità di confrontarsi con un esperto in una fase così impegnativa della vita dei malati; • finanzia attività di supporto legale, di mobilità sanitaria, e supporti economici; • collabora a sostenere le spese per garantire il funzionamento dei Centri di Ematologia e di Trapianto di Cellule Staminali, per realizzare o rinnovare ambulatori, day hospital, reparti di ricovero, per acquistare apparecchiature all’avanguardia e per finanziare personale sanitario che consenta il buon funzionamento delle strutture specialistiche. Per sapere dove trovare le Stelle di Natale AIL vieni su www.ail.it, scarica l’app AIL Eventi o chiamaci al numero 06 7038 6060 dal 5 dicembre #STELLEAIL23 #BUONASTELLA Partner istituzionale | UniCredit