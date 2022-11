Stellantis, i sindacati presentano esposto alla procura: "Rischi intollerabili per i lavoratori"

Hanno presentato un esposto in procura i sindacalisti di Slai Cobas Napoli, questo "in relazione agli intollerabili livelli di esposizione a rischio dei lavoratori in Fca/Stellantis Pomigliano e dato dall'insano abbattimento dei costi di produzione da parte aziendale mediante la drastica compressione delle disposizioni di sicurezza, e di fatto consentito dai mancati e doverosi interventi degli enti preposti che, ripetutamente sollecitati, ad oggi rimangono ostinatamente inerti".

"Il grave infortunio subito da un autotrasportatore venerdì scorso nell'area di carico delle bisarche - viene evidenziato da Slai Cobas - ben rappresenta gli intollerabili livelli quotidiani di esposizione a rischio cui sono sottoposti i lavoratori all'interno della fabbrica e quelli delle aziende collegate operanti nel perimetro dello stabilimento. Ciò avviene tramite l'insano abbattimento dei costi di produzione da parte aziendale con la drastica e generalizzata compressione e/o azzeramento delle necessarie ed obbligatorie disposizioni di sicurezza e igiene negli ambienti di lavoro. Ed è di fatto oggettivamente consentito dai mancati e doverosi interventi degli enti preposti in indirizzo - ciascuno per quanto di competenza - che, ripetutamente sollecitati dai sindacati, ad oggi rimangono ostinatamente inerti". L'esposto denuncia era stato preceduto, lo scorso 25 giugno, da una comunicazione di Slai Cobas a Procura di Nola, Dipartimento Prevenzione Igiene e Medicina del Lavoro Asl Pomigliano, Giunta regionale Campania e assessorato al Lavoro, Governo e ministero Sviluppo economico

L'episodio cui fa riferimento il sindacato è l'incidente occorso due giori fa ad un 55enne di Pomigliano, autotrasportatore investito da un furgone nel parcheggio dello stabilimento.