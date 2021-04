Nuovo show per Stefano De Martino con Paolantoni e Izzo

"Ci vediamo quest’estate, in giro, dal vivo. Oddio quando dico dal vivo parlo per me, non me la sento di garantire per gli altri due"

Stefano De Martino ha in programma un nuovo show per l'estate. Si tratta di uno spettacolo che lo vedrà impegnato con Biagio Izzo e Francesco Paolantoni. "Che coppia noi tre – The show", dovrebbe essere il nome definitivo.

"Ci vediamo quest’estate, in giro, dal vivo. Oddio quando dico dal vivo parlo per me, non me la sento di garantire per gli altri due", ha scritto in un post Instagram De Martino, allegando anche la foto della locandina del nuovo e atteso show.

Dopo "Stasera tutto è possibile" in Rai e la presenza come giudice di Amici per Mediaset si profila una nuova interessante avventura per il conduttore e ballerino.