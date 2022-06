Stefano De Martino: "In tv voglio fare come Bublé con Sinatra"

Stefano De Martino è ormai divenuto il conduttore di punta di Rai 2, forte di successi come Stasera tutto è possibile e l’esperimento Bar Stella. L'ex ballerino di Amici in una lunga intervista a Rolling Stone ha raccontato come sta vivendo il successo e quali sono i suoi obiettivi: "Al Tim Summer Hits ci sono i grandi nomi della musica italiana e anche qualche straniero. È la celebrazione del tormentone estivo. E in questo senso è molto Festivalbar".

Sulla somiglianza dei suoi programmi con quelli di Arbore ha affermato: "Mi piace molto quel genere, perché è un po’ la televisione con la quale sono cresciuto. E fa parte della mia cultura. Se vogliamo fare un paragone musicale, sul piccolo schermo provo a fare quello che, con le dovute distinzioni, ha fatto Bublé con Sinatra. Sono convinto che l’aspetto “classico” riesca a parlare a tutte le generazioni".

Su Maria De Filippi: "Mi consiglia sempre di lavorare come sto cercando di fare. Con calma, scegliendo bene i programmi, valutando sempre con oculatezza. Mi ha insegnato a dire tanti no, a capire bene e valutare conseguenze e potenzialità dei progetti prima di abbracciare cause. Mi confronto sempre con lei. Indirettamente mi ha passato il germe della tv: lavoro moltissimo e ho poco tempo libero perché ho un’ossessione patologica per questo mestiere. Mi rivedo in lei, perché non si risparmia ed è molto dedita al lavoro"

Sul futuro: "Ci sono delle cose che svilupperò col tempo. Non vorrei essere un conduttore di genere, non vorrei essere una cosa sola. Quello a cui ambisco è scrivere un programma sull’attualità, con una dose di intrattenimento che diventi cult in questo pezzo di storia contemporanea. Arriverà con qualche capello bianco in più. Su Sanremo penso ci vorranno ancora una ventina d’anni perché possa prendermi una responsabilità del genere".