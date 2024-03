Stefano De Martino: “Quest’anno lo Scudetto lo vinciamo noi per Meglio Stasera”

Quando si parla con Stefano De Martino si dimentica che lui abbia 34 anni. Alcune persone, pur avendo il doppio della sua età, non hanno consapevolezze così nette. Ha una cognizione ben chiara dei suoi punti di forza e dei suoi limiti. Non si ferma mai, proprio perché è uno di quegli uomini che nel fare e nell’agire si migliora.

Si mette in gioco, ma sa come farlo senza azzardare passi inappropriati cedendo alle false lusinghe della fama o della vanità. Ha trovato la sua cifra artistica come intrattenitore a 360 gradi aiutato anche da quella sua verve umoristica che fa parte di quella tv garbata che oggi ha rari esempi, anzi, lui spinge proprio su questo.

Soprattutto, è un uomo intelligente, qualità che ha dimostrato in molte occasioni, principalmente nell’ultimo anno. Per questo a chi gli chiede quanto sono vere le voci che sarà lui al timone del Festival di Sanremo 2025 risponde che ancora non è pronto perché per fare il Festival ci vuole, come dice lui, qualche capello bianco (un’onestà intellettuale che non tutti i suoi colleghi e colleghe hanno). E quando la valanga del gossip prova sommergerlo sa come schivarla con eleganza, supportato da quel suo spirito tomo che salta anche in queste circostanze.

Stefano De Martino conosce le regole dello showbiz e sa anche dosarle, capendo fino a che punto è il caso di assecondarle.

Ha una sua idea di che tipo di spettacolo vuole fare e in quale genere di progetti vuole essere coinvolto dove l’originalità e l’inedito sono contemplati facendo anche scelte controcorrente come quella di chiudere Bar Stella all’apice del successo proprio per sperimentare format nuovi, senza fossilizzarsi nella proposta perenne dei programmi con il rischio di annoiare gli spettatori e lui.

Cimentarsi in cose nuove senza strafare in passi più lunghi della gamba è la sua filosofia portandolo in teatro con uno show che è nelle sue corde Meglio Stasera che da domani fino a domenica sarà al Teatro Politeama di Napoli dove chiuderà la tournée che per tutto l’inverno l’ha portato nei migliori teatri italiani, confermando il gradimento del pubblico già avuto per il debutto avvenuto la scorsa stagione.

Da Meglio stasera al ritorno in tv di Stasera Tutto è possibile

Quando noi di NapoliTODAY lo intervistiamo si trova a Milano per un brevissimo break. È rientrato da poche ore dalla tappa romana di Meglio Stasera. È soddisfatto di come sia andata perché il pubblico romano, come quello napoletano è assai esigente.

Piace la sua idea di non inseguire a tutti i costi i gusti del momento. Non a caso si ispira ad artisti e show man che hanno fatto la storia della tv, uno su tutti, Renzo Arbore. Non ha mai fatto mistero di guardare a lui proponendo quegli archetipi televisivi in formule nuove, tarati su di lui dov’è vitale l’originalità. Anche per questo gode della stima dei decani della tv e dell’intrattenimento.

Su quest’onda Meglio Stasera diventa uno spettacolo che migliora a vista d’occhio. C’è un canovaccio ma tutto è basato sul talento di Stefano e la sua capacità di tenere il palcoscenico dove il fattore sorpresa è tutto.

Si sa, è il suo primo spettacolo live che lo stesso De Martino ha scritto insieme a Riccardo Cassini. In Meglio Stasera c’è lui con la sua vita e le sue esperienze professionali, infatti, direttamente da Bar Stella c’è anche la Disperata Erotica Band, inoltre c’è un corpo di ballo, perché non bisogna dimenticare che i primi passi lui li ha mossi proprio da ballerino.

Sul palcoscenico del Politeama ci saranno tante versioni di Stefano De Martino da quello con leggerezza e ironia, racconta pezzi poco conosciuti della sua vita: dall’infanzia in un paese affascinante e difficile, ai suoi mille lavori come fruttivendolo, parcheggiatore e poi finalmente come ballerino e intrattenitore a tutto campo. Passando dai grandi incontri della sua vita e della sua carriera.

Con la Disperata Erotica band non si tira indietro da creare giochi musicali, mash up e virtuosismi canori con una sola regola: “mai una sola canzone per volta”.

Con Meglio Stasera la sua mission è dare al pubblico gli strumenti per conoscerlo meglio, per farsi amare e anche per non farsi amare.

La tv è sempre presente. Infatti, sta già registrando a Napoli le nuove puntate di Stasera tutto è possibile che ritorna su Rai2 a Pasquetta, il 1° aprile e, nel frattempo, già è preso nell’ideare qualche progetto televisivo in cui potrebbe spiazzare.

Intervista a Stefano De Martino

Un proverbio giapponese dice: Il tempo trascorso ridendo è tempo trascorso con gli dei. Potrebbe essere azzeccato dato i risultati che sta avendo Meglio stasera appena entra in gioco il tuo lato più imprevedibile con i monologhi umoristici e gag con il pubblico?

“Molto, molto, molto. Come sai, domenica chiuderemo la tournée al Politeama di Napoli, ma abbiamo già capito che riporteremo lo spettacolo in teatro il prossimo inverno. Per me è nato un amore per il teatro, per quel tipo di messa che, ogni sera è la stessa ma si vive sempre un'emozione diversa. È veramente una cosa di cui non riesco più a fare a meno. Questa è la verità.”

Alla fine di questo giro che si chiude a Napoli, come uomo, cosa ti porti a casa?

“Assolutamente sì! Guarda, credo che il teatro sia una delle cose più simili alla vita, nel senso che nelle arti performative, cinema, teatro, televisione, la musica stessa, etc. c'è sempre, ovviamente, un'imitazione della vita, perché a volte la si prova anche a ridurre l’approssimazione della vita stessa, creando cose fantasiose al cinema e in televisione. Mentre il teatro, dove nonostante ci sia una trama, è quello che più assomiglia alla vita, perché come diceva Proietti, tutto è finto ma niente falso. In teatro si vive veramente quell'emozione. Si fa tutto dal vivo e ogni sera si ripete la magia che è unica e appartiene solo al teatro.”

A Napoli ci sei anche Per Stasera tutto è possibile che parte il 1° aprile, quest’anno a Pasquetta. Il caso vuole che ritorni in tv di nuovo durante una festività. Ma insieme a Bar Stella, quanto ha contribuito a buttare giù le basi e farti le ossa per Meglio Stasera in teatro?

“Ma tanto! in realtà a teatro con Meglio stasera ci sono due momenti in particolare in cui io coinvolgo il pubblico e quindi ogni sera sale uno spettatore o due a seconda delle cose che accadono sul palco. Diventa uno spunto nuovo per fare spettacolo, ma è del tutto improvvisato, cioè io ho un canovaccio, una cosa che porto da A a B, ma fondamentalmente tutto quello che c'è in mezzo dipende dallo spettatore, da alcune notizie che mi dà lui in quel momento, dalle cose che riesco a cavalcare, dalle battute che riesco a fare e quindi quella cosa lì me l'ha regalata, sicuramente, Stasera tutto è possibile, dove c'è una dose di improvvisazione enorme e Bar Stella dove, molto spesso, faccio da mastice tra tutti i momenti comici che si alternano quindi devi sempre cercare di essere reattivo, di avere la battuta pronta di sostenerla e di inventare una cosa in pochi secondi. Sono due programmi che in questo senso sono molto teatrali, quindi mi hanno aiutato tanto.”

A proposito, cosa ci puoi anticipare di ciò che vedremo a Stasera tutto è possibile?

“Ti posso anticipare che ho provato un innesto nuovo. Prima c'erano due ‘senatori’ che erano Biagio Izzo e Francesco Paolantoni e un divano che cambiava tutto il tempo. Adesso, grazie a Bar Stella, ho maturato anche con Herbert Ballerina e Giovanni Esposito una confidenza, simile a quella che ho con Biagio e Francesco. E’ venuto naturale pensare di unire i due mondi per creare questo quadrifoglio composto da Izzo, Paolantoni, Herbert Ballerina e Giovanni Esposito che, in qualche modo, sono il collante di un divano, fatto poi da 8 persone, quindi quattro saranno sempre loro e quattro saranno ospiti invece diversi di puntate in puntata che appunto ci raggiungeranno e verranno a giocare con noi.”

Sicuramente gli incontri e le collaborazioni con alcuni artisti e comici hanno aiutato a far venire fuori la tua indole da intrattenitore a tutto tondo. In più, hai quella voglia di provare e sperimentare format nuovi e modalità di linguaggio che non seguono la tendenza. Tutto questo, quanto spinge l’asticella a osare a essere innovativi e a cambiare, anzi, proprio in tv potrebbero esserci progetti inediti. Questo potrebbe essere un super potere?

“Non so se è un super potere o, semplicemente, un mio punto debole che è quello della noia che io sfrutto a contrario: siccome mi annoio dopo un po' cerco, di fare qualcosa di diverso. Appunto, mi ha aiutato tanto guardare i grandi come Renzo Arbore. Se pensi a Quelli della notte, di cui tutt’ora se ne parla, è diventato un archetipo di spettacolo ma lui ha fatto solo due edizioni. In epoca odierna un programma che andava benissimo come Quelli della notte sarebbe alla 20esima di edizione. Questa caratteristica, l’ho fatta mia. Per esempio, Bar Stella, l’ho finito. Alcune persone mi dicono ‘Ma come, l’hai finito? Sei pazzo?! Andava così bene…’ Certo, perché l’inizio e la fine di un programma non deve essere determinato dal suo successo, ma a un certo punto si esaurisce quel contenuto e alla persona che lo sta facendo può venire uno spunto migliore per fare un altro programma solo che magari pesca comunque da quell’immaginario ma poi diventa un’altra cosa. Anche per questo alterno la televisione con il teatro. Questo dualismo potrebbe essere il mio toccasana. Fare in teatro una cosa e in tv un’altra mi aiuta tanto così riesco a gestire meglio la noia. Però anche che stia anche alla base della creatività fare cose diverse e la stessa cosa vale per i programmi. È un po' come gli scrittori o i pittori, c’è sempre la voglia di scrivere un nuovo libro o dipingere un nuovo quadro. Diventerebbe noioso. No?! Il bello di questo lavoro è che non sembra un lavoro”.

Abbiamo detto che ci vuole qualche capello bianco per portare avanti la macchina del Festival di Sanremo. Però, secondo te, oggi per cosa hai l’età giusta e ti sentiresti davvero pronto da fare oltre a ciò che già sappiamo?

“In questo momento, forse riuscirei ad avere le idee più chiare per fare un programma cucito su me stesso, un po' come Bar Stella, probabilmente, anche in prima serata. Anche in base alle ultime esperienze, sto capendo sempre di più qual è la mia cifra stilistica, quali sono le cose che mi vengono meglio e quali mi vengono peggio. Quale mondo creativo mi piace frequentare, quindi, in questo senso mi sento più maturo rispetto a qualche anno fa”.

Parafrasando un po' lo show, diciamo che è Meglio stasera che domani. Ma, per un attimo, pensiamo a domani. Cosa modificheresti e cosa esploreresti in vista di quel domani che arriva con molta velocità?

“Certo! Bella domanda. Io sono in un’evoluzione costante sia come uomo che come persona che lavora nello spettacolo. Credo che sia un po' la chiave per vivere a pieno una vita che è solo questa. Come diceva De Crescenzo ‘La vita non la si può allungare, la si può solo allargare’, ecco io, per allargarla, nutro la mia curiosità con la musica, con lo studio di uno strumento, con lo studio continuo del mio lavoro con le tournée teatrali perché, tante cose si imparano proprio facendole perché non c’è una scuola che ti prepara ad affrontare quel tipo di palco. Tutto continuerò a farlo e ad alimentarlo. Mentre, modificherei qualcosa del passato, ossia, accelerare questo processo che mi ha portato a questo tipo di consapevolezza dove non c’è nulla di davvero impossibile, ma attraverso la pratica e lo studio, tutto è abbastanza fattibile. Dipende veramente solo da quanto vogliamo veramente una cosa e da cosa siamo disposti a perdere. L’impegno in una cosa ti porta sacrificare il tempo libero, si sacrifica la spensieratezza di alcuni momenti con gli amici perché mentre loro sono al bar per un aperitivo tu sei seduto alla scrivania per cercare di scrivere un progetto nuovo. Mi piacerebbe tornare qualche anno indietro con le consapevolezze che ho adesso, ma questo penso che sia abbastanza banale e che tutti lo vogliano fare.”

L’anno scorso eri in teatro a Napoli in giorni epocali che ti avrebbero portato a essere tra i protagonisti facendo da padrone di casa alla grande festa allo stadio Maradona. Oggi la situazione calcistica è diversa. Ne parliamo? O stendiamo un velo per passare all’altra domanda?

“(Ride ndr) Non è proprio il massimo. Diciamo che non abbiamo nulla da festeggiare. Ti dico la verità. Dato che lo spettacolo è la seconda volta che torna a Napoli, ma stavolta funziona meglio. Anche nel titolo sposa la natura degli spettacoli teatrali perché uno spettacolo più lo fai, meglio viene. Ti viene più naturale, raddrizzi il tiro sistemando delle cose e aggiungendo delle battute. Gestisci mille imprevisti, quindi sai come parare. L’anno scorso, per me era proprio un debutto e il Napoli vinceva lo scudetto, quest’anno invece, mi sa che lo vinciamo noi per Meglio stasera”.

…E resta l’euforia febbrile di confrontarsi con il pubblico napoletano. Cosa speri che sta volta emerga di te che tanti ignorano spostando l’attenzione su questo visto che in questo quasi one man show ti racconti anche tanto?

“Mi piace che sia un bel biglietto da visita proprio per che chi non mi conosce. Invito quelle persone che non mi conoscono o che magari hanno un retropensiero o qualsiasi opinione, anche negativa, su di me a farsi una passeggiata a teatro perché so che quanto meno usciranno con un’idea distante da quella che possono avere. Penso che potrebbero restare sorpresi. È la carta che mi gioco per farmi conoscere per quello che sono. Dopo, qualcuno potrà anche decidere che gli piaccio meno ancora ma almeno ho fornito gli strumenti giusti per dare un quadro più ampio su chi sono”.