Stefano De Martino a Domenica In: Mara Venier fa sul serio

Stefano De Martino sempre più apprezzato in Rai. Nonostante la chiusura di Stasera Tutto è possibile considerato non idoneo in periodi di Covid, si profila oltre alla conduzione di Castrocaro anche uno spiraglio molto importante per il ballerino.

Il conduttore di Made in Sud potrebbe condurre assieme a Mara Venier la nuova Domenica In che partirà da settembre oppure divenire ospite fisso del programma di punta di RaiUno che ha fatto registrare ascolti record.

Stefano è già stato più volte ospite del programma ed è molto apprezzato dalla Venier.